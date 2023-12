Annunciate le nominations ai Satellite Awards, i premi assegnati da 200 giornalisti di settore appartenenti alla prestigiosa International Press Academy (IPA).

A conquistare quest'anno il maggior numero di nominations troviamo due forti competitors per gli Oscar: Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Oppenheimer di Christopher Nolan.

Tra i candidati per il Miglior film internazionale laddove si prevede una sfida tra la Francia (Anatomy of a Fall) e il Regno Unito (The Zone of Interest), c'è anche l'Italia con Io Capitano di Matteo Garrone dopo aver conquistato la candidatura ai Golden Globe.