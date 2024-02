Il brano dell’eclettico artista sugli stores digitali e dal 23 febbraio nelle radio

“Time” è il nuovo singolo de Il Grigio, con cui l’artista bergamasco prosegue il viaggio all’interno del suo primo album “La città che dorme sempre” in uscita questa primavera. Il brano è sui principali stores digitali e dal 23 febbraio nelle radio in promozione nazionale. Dopo aver sperimentato su sonorità urban con “Soldi nelle tasche” e aver mostrato la sua anima più cantautorale in “Molinari”, con “Time” Il Grigio assume delle sfumature molto più elettroniche. Come già suggerito dal titolo, il brano tratta il tema del tempo e fornisce una critica non troppo velata alle nuove tecnologie: le due strofe rappate pongono diverse questioni sulla società odierna e sul ruolo centrale ricoperto dagli smartphone e dagli altri “schermi” nella nostra quotidianità. È grazie al ritornello però che il brano risulta essere molto catchy e accattivante; il tempo viene ribadito sia attraverso un ritmo incalzante in cassa dritta sia nel testo che, ripetuto come un mantra, invita l’ascoltatore a liberarsi in un momento catartico: se è tutta una questione di tempo e fermarlo è impossibile, la soluzione sta nel vivere il momento presente. Con una produzione curata dallo stesso artista, “Time” strizza l’occhio sia agli amanti del conscious rap sia alla scena dell’indie-pop più elettronico.



Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/7v7CFfYjgLh8slZfraANJV?si=UMBNoLvqRMie9FunyAHCYg



Storia dell’artista

Dario Pellegrini, in arte Il Grigio, è un cantautore di Bergamo classe 1997. Artista poliedrico e sempre in evoluzione, Il Grigio coltiva la sua passione per la musica attraverso un approccio DIY (Do It Yourself), mescolando i suoi pensieri e il suo vissuto ad una forte esigenza espressiva. Il risultato non è una semplice operazione matematica, ma un progetto dal sound trasversale dove il mondo dell’hip-hop si unisce con l’indie-pop e alla tradizione cantautorale italiana. Il Grigio è fatto di canzoni contemporanee, con il cuore in periferia e la mente in città; è compromesso musicale tra suoni acustici e beat elettronici e sfumature di colore. Mai bianco, mai nero.

Il Grigio nasce tra la fine del 2018 e il 2019, periodo in cui viene pubblicato in due volumi l’omonimo EP Il Grigio, Vol.1 e Il Grigio, Vol.2 accompagnato dal singolo “Risiko”. Negli anni successivi pubblica alcuni singoli da solista e in collaborazione con altri artisti; tra questi, l’ultimo singolo con Stefano Eccher “Fuori Di Me”. Da ottobre 2023 vengono pubblicati tre singoli: “Una vita fa”, “Soldi nelle tasche” e “Molinari”, estratti dal suo primo album ufficiale intitolato “La città che dorme sempre”, un concept-album dove l’artista, mescolando pezzi che spaziano da sonorità Hip-Hop e R’n’b ad altri con suggestioni più Indie-Pop e Rock, compie un viaggio di riscoperta personale all’interno di una città assopita. Attualmente Il Grigio è in promozione nazionale con il quarto singolo estratto dall’album dal titolo “Time”.

Instagram: https://www.instagram.com/ilgrigiomusic/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100048109417218

TikTok: https://www.tiktok.com/@ilgrigiomusic

YouTube: https://youtube.com/@ilgrigiomusic?si=sZb1dxZvjeTda0n5