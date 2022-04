CHIARA TAIGI su RAIUNO - 16 Aprile 2022 - REPLAY

Per riascoltare “Hallelujah” di Handel Chiara Taigi su RAIPLAY

https://www.raiplay.it/video... al punto 0:43:26 (-0:23:36)

Chiara Taigi ha cantato una edizione esclusiva, scritta appositamente per la sua voce, del “Hallelujah” di Handel, accompagnata da Coro e l'Orchestra della BBC su RAI UNO al programma UnoMattina in Famiglia, un parentesi musicale per augurare Buone Festività Pasquali, in compagnia di Ingrid Nuccitelli, Monica Setta, Tiberio Timperi e con la Regia di Marco Aprea.

Il brano cantato del “Hallelujah” di Handel tratto dal Messiah HWV 56 è una versione esclusiva per soprano solo, coro e orchestra che rappresenta un Inno Pasquale per eccellenza, di tale importanza che in alcuni paesi per consuetudine si ascolta in piedi.

Questo avvenne storicamente per la prima volta all'emozione del primo ascolto da parte di Re Giorgio II di Gran Bretagna, che si alzò in piedi e lo fece subito dopo tutto il pubblico presente.

Sicuramente una composizione che lascia un segno per velocità, ritmo e significato.

Una nota di curiosità riguardo al testo scrittto dal librettista Charles Jennens, pur composto integralmente da versi biblici, ma con elementi da fonti tutte diverse, con un sorprendete risultato rappresentato da fusione armonica e con una coerenza di testo e e significato davvero impressionante.

“Un Augurio per il coraggio della Gioia, il Canto e la Musica evoca quella necessità di Armonia per il mondo stesso e dall'Armonia la Serenità e l'Equilibrio necessario! ...Un ulteriore dono, dove la passione e la determinazione hanno dimostrato che la Vita e la Musica permettono di volare oltre... E più in alto... Serena Santa Pasqua”, Chiara Taigi.

Una menzione importante e attenzione per lo spazio culturale nella Prima Rete di RAIUNO, al Direttore di Rete, gli Autori, la Regia, la Redazione del programma, a tutti i Tecnici e gli Assistenti di studio.

Un particolare ringraziamento al regista Marco Aprea e Francesco Maria Marcucci e alla conduzione di Tiberio Timperi, di Monica Setta e di Ingrid Nuccitelli.





