Il news aggregator per l'ambiente gestito da RNA ha terminato la sua fase di sperimentazione e di test che è durata quasi un anno.

RNAnews mirava ad un maggiore coinvolgimento di varie risorse ambientaliste, specializzate e di noti movimenti di rilevanza internazionale che mettevano da tempo a disposizione Feed - RSS delle loro iniziative, inchieste, indagini ed approfondimenti.



Tra le 10 categorie che caratterizzano il portale quella sul nucleare (la più attiva e che raccoglie contributi in tempo reale dalle più importanti organizzazioni di tutti i continenti, tra news, comunicati, inchieste e cronache d'attivismo) così come anche Environment, quella dedicata più in generale all'ambiente dove è possibile accedere non solo a news e cronache di importanti quotidiani (italiani e non) che curano e diffondono specifici feed ma anche di importanti riviste specializzate ed organizzazioni ambientaliste non solo italiane come: Greenpeace, The Ecologist, Legambiente, Peacelink, Friends of the Earth e numerosi altri enti, comitati, coordinamenti ed organizzazioni.

Climate Disaster, Chronicles and Actions è la categoria dedicata al disastro climatico, ai movimenti più attivi e alle news specializzate collegate a fonti rigidamente selezionate in materia: tra organizzazioni varie, riviste specializzate e quotidiani a livello internazionale.

Su Community-powered Digital Resources si accede anche a comunicati, webinar, reports e news riguardanti organizzazioni e movimenti come Greenpeace, Extinction Rebellion e la galassia di Fridays For Future.

Non meno importante è la sezione Renewable Technology and Chronicles dedicata alle ultime novità (sempre a livello internazionale e non solo in italiano) in materia di Energie Rinnovabili e processi in atto. Sempre aggiornata e con fonti che vanno dall'Australia agli USA, passando per l'Europa.

In altre categorie più legate all'attualità di agenzia come International, Politics and "News From Italy" (quest'ultima si distingue specialmente per gli aggiornamenti in inglese di agenzie e quotidiani che ne mettono a disposizione il servizio) l'utenza più attenta e sensibile ai temi della comunicazione e delle libertà civili trova costanti aggiornamenti da Radio Free Europe - Radio Liberty, The Intercept, Reporters Sans Frontieres (in varie lingue), Free Turkey Journalists, Diritti Globali, Index of Censorship e l'European Centre for Press and Media Freedom.



Su Science le connessioni alle più importanti risorse scientifiche e di lotta al negazionismo climatico (Union Of Concerned Scientists, LiveScience, New Scientists, solo per citarne alcune oltre che a specifiche rubriche di importanti quotidiani.

Wage Labour and Capital - Dangers, Health Safety and Environmental Issues è la categoria di informazione sulle lotte sindacali e molto altro ancora dove si privilegiano i collegamenti ai vari portali all'area "DI BASE" o 'cobas' per quanto riguarda l'Italia ma anche ad importantissimi portali esteri come il combattivo Sud Rail francese e il "NewsLine" britannico.

Per finire, Debunking Resources, la categoria che rivela anche lo schieramento di RNAnews in fatto di informazione e di lotta alle fake news ed alla degenerazione globale del complottismo populista. Tra le varie risorse, non solo italiane, non solo di rubriche specifiche di importanti quotidiani, ma anche ad enti che contribuiscono ogni giorno a demistificare e sbugiardare le bufale ed i Negazionismi (da quello della Shoa a quello climatico per finire a quelli più recenti in materia di COVID) foraggiati (notoriamente) da multinazionali del profitto e della devianza. Collegamenti sempre aggiornati a Fact Checking e a portali anche sconosciuti ma efficaci come ELLINIKA HOAXES, FullFACT, FactCheck.eu, Climate FeedBack ed altro ancora. E tutto ciò tanto per non farsi mancare niente e quindi farsi sanamente 'odiare'... da fascio complottisti, rossobruni, bufalari d.o.c.&d.o.p, sciachimicari, sovranisti, novax, nomask , ufologi e quanto di più immondo abbia potuto produrre la degenerazione della rete nell'ultimo ventennio.



