Soldi alla compagna della consigliera di Emiliano: un titolo che suona come una commedia all'italiana, con un pizzico di sarcasmo e un tocco di incredulità. Ma andiamo oltre le apparenze e addentriamoci nel mondo delle allegre e disinvolte sovvenzioni regionali.

La Regione Puglia, con la sua solita generosità, decide di finanziare la kermesse "Sherocco", un festival dai colori vivaci e dall'atmosfera festosa. Chi è alla guida di questo Festival arcobaleno che si svolge nella splendida “Città bianca” di Ostuni? Francesca Vitucci, la compagna di Titti De Simone, consigliera di Michele Emiliano. Un intreccio di relazioni, nomine, incarichi e finanziamenti tutto all’insegna dell’ “amichettismo” in salsa pugliese.

E cosa fa la nostra consigliera? Oltre a far parte della direzione nazionale del PD, è anche presidente dei Dem baresi. Al giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno” che le chiedeva se non ci fosse un conflitto di interesse, la risposta è stata: “E’ tutto a titolo gratuito, un grande progetto culturale di livello internazionale e senza scopo di lucro”. Ovviamente. Ma, diciamocelo, è come dire che il gelato non fa ingrassare: teoricamente vero, ma nella pratica...

Per alcuni, questo potrebbe sembrare un conflitto di interessi, mentre per altri è semplicemente un caso di amichettismo misto a familismo. La De Simone, tra l'altro, risulta nel vertice dello staff organizzatore del Festival. Quindi, oltre a gestire la politica, sembra che abbia anche un talento nascosto per l'organizzazione di eventi arcobaleno.

Ma c'è di più. Titti De Simone è stata nominata da Michele Emiliano come consigliere del presidente per “l’attuazione del programma di governo regionale". Un ruolo importante, senza dubbio. E quanto guadagna per questo compito? 65mila euro l’anno (lordi), che in quasi nove anni di mandato sommano un bel totale di 585mila euro. Un compenso che, a quanto pare, giustifica l'arduo e gravoso compito assegnatole dal Presidente Emiliano.

Insomma, la Puglia è una terra di sorprese: dai trulli alle sovvenzioni, dai festival ai compensi.