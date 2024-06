Giugno 2024 verrà ricordato come uno dei mesi più caldi e tragici nella storia recente della Mecca. Il caldo torrido ha colpito duramente i milioni di musulmani che ogni anno si recano in questo luogo sacro per il pellegrinaggio dell'Hajj, provocando un numero impressionante di vittime e mettendo a dura prova le autorità locali e i servizi di emergenza.

Le temperature in Arabia Saudita hanno raggiunto livelli mai visti prima, con picchi che hanno superato i 50 gradi Celsius. Questo caldo estremo, combinato con l'umidità soffocante e l'affollamento, ha creato una situazione insostenibile per molti pellegrini. I medici locali hanno riportato un aumento significativo di casi di colpo di calore, disidratazione e altre complicazioni legate al caldo.

Il bilancio delle vittime è stato tragico. Lunedì scorso le temperature hanno raggiunto i 51,8 gradi Celsius non lasciando scampo, secondo i dati forniti dall'obitorio dell'ospedale nel quartiere Al-Muaisem, a 323 egiziani, ad almeno 60 giordani e ad altri di vari Paesi islamici.

Soccorsi più di 2.000 pellegrini affetti da stress da caldo. Le autorità saudite hanno allestito ospedali da campo e stazioni di idratazione, ma non sono riuscite a fronteggiare l'emergenza in modo efficace a causa del numero enorme di persone colpite.

In risposta alla crisi, il governo saudita ha implementato diverse misure di emergenza. Sono state distribuite milioni di bottiglie d'acqua e installate zone d'ombra temporanee per offrire un sollievo immediato ai pellegrini. Inoltre, sono stati dispiegati migliaia di operatori sanitari e volontari per assistere chiunque mostrasse segni di distress termico. Nonostante questi sforzi, il caldo intenso ha continuato a mietere vittime, mettendo in luce la necessità di strategie più efficaci per affrontare le ondate di calore durante eventi di massa.