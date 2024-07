Juventus, male la prima di Motta: pesante ko contro una squadra di B tedesca!

Pesante sconfitta nella prima uscita in amichevole per la nuova Juventus targata Motta. I bianconeri cadono 3-0 contro il Norimberga, formazione di seconda divisione tedesca. Nella ripresa Vlahovic sbaglia anche un rigore.





Leclerc: “Pole inaspettata. In gara… vorrei restare lì”. Sainz amaro: “Poca aderenza”

“È esattamente la stessa posizione dell’anno scorso, è bello anche perché sicuramente non me lo aspettavo in questo fine settimana”. Così Charles Leclerc commenta la pole position ottenuta nel GP del Belgio, grazie al secondo tempo nelle qualifiche a Spa dietro a Max Verstappen, che però sconterà una penalità di 10 posizioni. “Con le condizioni difficili di oggi siamo riusciti a fare qualcosa al di sopra delle nostre aspettative – prosegue il pilota della Ferrari – quindi questa nonostante la pioggia è davvero una bella giornata per il team”.





Olimpiadi, Ganna vince la medaglia d’argento nella cronometro di Parigi 2024.

Qualche rimpianto rimane, anche se oggi Remco Evenepoel è stato oggettivamente il più forte: ma la rimonta di Filippo Ganna nel finale della prova a cronometro su strada resterà nella storia azzurra del ciclismo e vale l’argento, la prima medaglia italiana di questi Giochi. Una gioia condivisa con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al traguardo per Pippo. Una crono epica, perché corsa sotto una pioggia torrenziale e interamente (32.4 chilometri) nel cuore di Parigi, con l’arrivo piazzato davanti al Pont Ale­xan­dre III. Per il belga la conferma di essere il migliore, attualmente, dopo i due trionfi consecutivi nelle prove in linea di Wollongong 2022 e Glasgow 2023 (oltre al terzo posto finale all’ultimo Tour De France). Terzo sul podio l’altro fenomeno belga Wout Van Aert.

GP del Belgio: pole di Leclerc! Verstappen primo ma penalizzato

Grazie alla penalità dell’olandese della Red Bull il monegasco, secondo in qualifica, partirà davanti a tutti. Questo l’ordine d’arrivo delle qualifiche: Verstappen, Leclerc, Perez, Hamilton, Norris, Piastri, Russell, Sainz, Alonso e Ocon.



L’ItalVolley parte col botto: Brasile travolto 3-1 Volley: tutte le notizie 25 Con un super muro e 20 punti

Comincia con una vittoria prestigiosa il torneo olimpico dell’Italia maschile. Contro il Brasile è battaglia, ma gli azzurri si impongono in 4 set: 25-23, 27-25, 18-25, 25-21) con 20 punti di Romanò, imprendibile nei momenti chiave del match. Giannelli ha armato alla perfezione l’attacco (13 punti per Michieletto, 12 per Lavia), il muro ha fatto male (4 per Lavia, 3 per Galassi e Russo) e a parte il passaggio a vuoto nel terzo set è stata una partita in cui l’Italia non ha mai perso il controllo.

È una vittoria che vale molto in un girone di ferro, l’Italia è finita con Brasile e Polonia, oltre all’Egitto.

Berrettini vince l’ATP Kitzbuhel: Gaston battuto in due set

Il tennista romano conquista il secondo titolo consecutivo, dopo quello di settimana scorsa a Gstaad, battendo in due set (7-5, 6-3) il francese Gaston nell’ultimo atto dell’Atp 250 di Kitzbuhel. Per Berrettini è il decimo trofeo nel circuito, il terzo in questo 2024



Olimpiadi 2024, tennis: Jasmine Paolini vola al secondo turno

Inizia nel migliore dei modi l’avventura al torneo olimpico di Parigi 2024 di Jasmine Paolini. La finalista di Roland Garros e Wimbledon parte a rilento, ma alla fine riesce a dominare contro la romena Ana Bogdan e a imporsi con il punteggio di 7-5, 6-3. La numero 5 al Mondo, che al secondo turno attende una tra la polacca Linette e la russa Andreeva, va sotto di un break, ma rimonta nel primo set per poi controllare nel secondo.

Parigi 2024: il primo oro è della Cina nel tiro a segno

Va alla Cina la prima medaglia d’oro delle Olimpiadi di Parigi 2024: nel tiro a segno la coppia composta da Huang Yuting e Sheng Lihao ha vinto la gara della carabina 10 metri coppia mista, superando in finale la coppia sudcoreana formata da Jihyeon Keum e Hajun Park per 16-12. A conquistare la medaglia di bronzo è il Kazakistan con la coppia Le-Satpayev.