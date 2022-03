Anche se non vi sono squadre italiane impegnate nel torneo, non è possibile non essere interessati alla Champions League per chiunque sia appassionato di calcio.

Ecco dunque l'esito degli accoppiamenti per quarti e semifinali dopo il sorteggio che si è svolto questa mattina a Nyon:

Quarti di finale

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atlético

Villarreal - Bayern

Benfica - Liverpool

Semifinali

Manchester City/Atlético - Chelsea/Real Madrid

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern



Le date di svolgimento degli incontri

Quarti di finale, andata (5/6 aprile)

Quarti di finale, ritorno (12/13 aprile)





Semifinali, andata (26/27 aprile)

Semifinali, ritorno (3/4 maggio)





Finale (28 maggio)



Il sorteggio non prevedeva teste di serie. Le otto palline contenenti i nomi delle squadre dei quarti sono state collocate in un'urna con la prima squadra sorteggiata che avrebbe giocato l'andata in casa contro la seconda sorteggiata... e così via. Stessa procedura seguita per le semifinali dove le palline contenevano dei foglietti che, al posto dei nomi delle squadre riportavano le diciture "vincente del quarto di finale 1, 2, 3 e 4".