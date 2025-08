Trieste accoglie la "Trophy Experience" della UEFA Super Cup: in mostra i trofei del calcio europeo.

Dopo il successo riscosso a Gorizia, la "Trophy Experience" della UEFA Super Cup fa tappa a Trieste, trasformando la città in un punto di riferimento per i tifosi di calcio e per i semplici curiosi. Da oggi e fino a lunedì 4 agosto, i tre trofei più prestigiosi del calcio continentale — Champions League, Europa League e Supercoppa UEFA — sono esposti all’ingresso principale della Camera di Commercio Venezia Giulia, in piazza della Borsa 14.

Gli orari per ammirare le coppe sono dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Migliaia di appassionati si stanno alternando in queste ore davanti alla sede espositiva per scattare foto, ammirare da vicino i simboli del calcio europeo e vivere un’esperienza rara. A rendere l’atmosfera ancora più vivace, anche le sagome dei calciatori del Paris Saint-Germain e del Tottenham — le due squadre che si sfideranno per la Supercoppa il prossimo 13 agosto allo stadio Friuli di Udine — con cui i visitatori possono farsi immortalare in tenuta da gioco. E per non passare inosservati, gli organizzatori hanno fatto sorvolare l’area da un aereo con striscione pubblicitario, che ha attirato l’attenzione di tutta la zona.

All’inaugurazione dell’evento triestino erano presenti diverse figure istituzionali e sportive. Tra queste, l’assessore regionale all’ambiente ed energia Fabio Scoccimarro, l’assessora comunale allo sport Elisa Lodi, il presidente del CONI Friuli Venezia Giulia Andrea Marcon e la vicepresidente Mara Navarria, ex olimpionica nella scherma, già presente anche nella tappa di Gorizia. Hanno partecipato anche alcune eccellenze dello sport: la sciatrice svedese Sara Hector, oro olimpico a Pechino 2022 nello slalom gigante, la campionessa paralimpica di tennistavolo Giada Rossi, e rappresentanze delle principali squadre triestine — tra cui Pallanuoto Trieste, Pallamano Trieste e Triestina Calcio.

Ma la "Trophy Experience" non si ferma qui: mercoledì 6 e giovedì 7 agosto le tre coppe si sposteranno a Grado. L’appuntamento è presso l’ingresso principale della spiaggia Git, al centro visite temporaneo della Fondazione Aquileia, in viale Dante Alighieri. L’inaugurazione è fissata per le 11.00 di mercoledì, con apertura al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22 in entrambe le giornate.

Un’occasione unica per vivere da vicino la magia del calcio europeo, in attesa del grande match di Udine.

Fonte: Figc