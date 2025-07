L'Italia della pallavolo femminile ha scritto una nuova, storica pagina della sua grande tradizione sportiva, conquistando il terzo titolo della Nations League. Nella finale del 27 luglio a Lodz, in Polonia, le ragazze guidate dal commissario tecnico Julio Velasco hanno battuto 3-1 il Brasile, mettendo in scena una prestazione impeccabile e confermandosi come una delle squadre più forti del panorama internazionale.

Con il punteggio di 22-25, 25-18, 25-22, 25-22, le azzurre si sono imposte su una delle avversarie più temibili, completando un percorso straordinario in questa edizione della competizione. La vittoria contro il Brasile segna il terzo titolo della storia della nazionale femminile di pallavolo in Nations League, dopo i trionfi ottenuti ad Ankara nel 2022 e a Bangkok nel 2024.

Il cammino delle italiane in questo torneo è stato praticamente perfetto. Le azzurre hanno vinto tutte e 15 le partite disputate, un risultato che conferma la forza di una squadra in costante crescita e che sta dominando il panorama internazionale. La Federvolley sottolinea come, sommando i successi ottenuti anche nel 2024 tra la Nations League e le Olimpiadi, l'Italia ha collezionato ben 29 vittorie consecutive in match ufficiali, un dato che testimonia la straordinaria continuità e solidità del gruppo.

Questa vittoria in Nations League è un'ulteriore conferma della classe e della determinazione della nazionale italiana, che continua a stupire e a portare a casa risultati di prestigio, grazie al lavoro di squadra, alla preparazione fisica e mentale e alla leadership di Velasco. Un successo che riempie di orgoglio non solo le giocatrici, ma tutto il movimento della pallavolo femminile in Italia.





(Fonte: Adnkronos)