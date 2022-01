Continua a crescere a livello internazionale il successo degli MFX2, il progetto musicale dei due top dj bergamaschi Marco Fratty e Marco Flash. Il loro nuovo singolo "Things We Head" si sta facendo conoscere in tutto il mondo. E tutto questo succede mentre il loro singolo "Bolero 3K" si fa sentire nella prestigiosa Music Week Upfront Club Chart, una delle classifiche di riferimento in tutto il mondo per la dance.

Il successo internazionale dei bergamaschi MFX2, al secolo Marco Fratty e Marco Flash continua a crescere, ancora. Il loro nuovo singolo, "Things We Head", appena uscito su New Music (la label di Pippo Landro) sta già infatti seguendo le orme dei brani precedenti.

Anche per "Things We Head", come per tutti i brani firmati da MFX2, la matrice del sound è house ed i riferimenti al passato della musica servono solo a far ballare in modo nuovo. "Things We Head" ha un sound decisamente energico ma è anche un brano molto melodico, in cui due voci, una maschile ed una femminile, hanno un ruolo importantissimo. "Contano molto anche gli archi, ma è vero che senza le voci dei britannici Darren e Molly il brano non avrebbe tutta la forza che ha", spiegano Marco Fratty e Marco Flash.

E come sarà il video del brano? "E' tutto girato dal vivo, a differenza di molti dei nostri video precedenti. E racconta la storia della canzone", raccontano gli MFX2. "Un ragazzo incontra una ragazza in un locale ma non riesce a dirle tutto ciò che pensa... e forse, più tardi, trova il coraggio di dirle le parole giuste".



Ma chi sono gli MFX2?

Dopo le hit assolute con gli FPI Project tra fine anni '80 e in tutti gli anni '90 (con tanti party e dj set anche oggi, soprattutto in Gran Bretagna ma non solo), ci sono stati tanti altri successi, per dj bergamasco Marco Fratty. Ecco infatti, anche per il 2022, un altro progetto artistico di grande respiro, gli MFX2. Questa volta Fratty lo condivide con Marco Flash, altro storico dj bergamasco. Tra i loro singolo di successo pubblicati nel 2021 ecco gli ottimi risultati del remix della versione delle Sister Sledge della immortale "Good Times"; quelli dell'energica "Saving your Lovin' " (oltre 110.00 ascolti su Spotify) , il ritmo incalzante di "Bolero 3K" e quello ipnotico di "Slave to the Vibe"... da non perdere la loro Playlist su Spotify, MFX2 House Selection, disponibile a questo link: https://spoti.fi/3yeQlva.



MFX2 - Things We Head su Spotify

