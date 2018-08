Dopo che nei giorni scorsi la Bank of England ha alzato il costo del denaro, il governatore Mark Carney, in una intervista radiofonica alla BBC, ha lanciato l'allarme sui rischi di un possibile "no deal" riguardo alla Brexit.

Ciò è stato sufficiente per creare apprensione sui mercati, con la sterlina che tuttora ne sta pagando le conseguenze, portandosi intorno ai minimi dal 2018.

Le trattative tra Londra e Bruxelles riprenderanno a partire da metà agosto.