Positivo il primo trimestre 2025 di Amplifon, che registra ricavi pari a quasi 588 milioni. Il CEO Enrico Vita: “Abbiamo iniziato l’anno con solidi risultati che dimostrano la forza della nostra azienda e del nostro modello di business anche in un contesto complesso”.



Enrico Vita: i ricavi di Amplifon arrivano quasi a 588 milioni nel primo trimestre

Nel primo trimestre dell’anno, Amplifon registra ricavi consolidati pari a 587,8 milioni di euro, in aumento di oltre due punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024. In crescita anche il margine operativo lordo (EBITDA) adjusted a 140,4 milioni di euro (+ 3,4%). Il maggior numero di ammortamenti e l’incremento di 1 milione di euro di oneri finanziari ha invece influenzato l’utile netto adjusted, pari a 41,6 milioni di euro. Nell’area EMEA, l’azienda leader nel settore delle soluzioni per l’hearing care guidata da Enrico Vita ha registrato ricavi in solida crescita, così come in America dove la crescita è stata superiore rispetto alla media del mercato di riferimento. In APAC la performance riflette invece la chiusura del segmento wholesale in Cina e l’impatto della forte base comparativa. Confermate, per il resto del 2025, le previsioni precedentemente comunicate al mercato.



Il CEO Enrico Vita: “Abbiamo iniziato l’anno con solidi risultati”

Per il CEO di Amplifon Enrico Vita, i solidi risultati “dimostrano la forza della nostra azienda e del nostro modello di business anche in un contesto complesso”. “Nel primo trimestre – ha riportato il manager – abbiamo registrato una crescita dei ricavi del +2,6%, nonostante una base comparativa particolarmente forte, minori giorni lavorativi e un mercato debole a livello globale. La redditività ha raggiunto un livello record per il periodo, con un miglioramento di 20 punti base rispetto all'ottima performance del primo trimestre dello scorso anno grazie soprattutto alla migliore profittabilità dell'area Emea, mentre continuiamo a investire sulle nostre priorità strategiche. Guardando al futuro, confermiamo il nostro outlook per il 2025 e la prevista accelerazione della crescita dei ricavi già dal secondo trimestre, trainata in particolare dal mercato francese”. Il CdA ha inoltre autorizzato Enrico Vita a dare esecuzione ai piani di buyback. Previsto in più tranche, l’acquisizione di azioni proprie della società potrà arrivare fino a un massimo di 150 milioni di euro per 21.193.799 azioni.