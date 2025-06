L’innovazione tecnologica è al centro della crescita di Amplifon, guidata da Enrico Vita, e affianca la componente umana. Infatti, l’IA è stata implementata nel nuovo apparecchio acustico Ampli-Mini-AI, che consente di adattarsi ad ogni tipo di ambiente, distinguendo suoni e parole, oltre a supportare gli audiologi nella fase di diagnosi.



Enrico Vita: Ampli-Mini-AI, il nuovo device acustico implementato con l’IA

“L’Intelligenza Artificiale sta portando un’ulteriore ondata di innovazione in termini di miglioramento delle performance, in particolare di ascolto delle conversazioni in luoghi rumorosi”, ha evidenziato l’AD di Amplifon Enrico Vita, presentando il nuovo device del Gruppo leader nel settore retail dell’hearing care: Ampli-Mini-AI. L’apparecchio acustico si trova già sul mercato di diversi Paesi europei, tra cui l’Italia, e in Oceania. Una delle caratteristiche principali implementate nel nuovo prodotto di Amplifon è la tecnologia innovativa dell’IA, che permette di distinguere suoni e parole e, grazie all’uso di algoritmi avanzati, di adeguarsi a ogni tipo di ambiente.

“L’IA sarà decisiva in tanti settori e il nostro non farà eccezione: è un abilitatore orizzontale come lo è stata l’energia elettrica o, in tempi più recenti, il personal computer”, ha rimarcato Enrico Vita. Ampli-Mini-AI è stato progettato per essere un device di dimensioni miniaturizzate per apparire il più invisibile possibile ed essere discreto. In aggiunta, è dotato di batteria ricaricabile dalla durata di un giorno intero.

Enrico Vita: l’importanza della componente umana

L’avanzamento tecnologico dettato dall’IA è applicato anche in fase di diagnosi, supportando gli esperti audiologi di Amplifon. Secondo Enrico Vita, lo sviluppo dell’innovazione è in grado di creare un vantaggio competitivo sul mercato, ma è cruciale non dimenticare la componente umana, che in Amplifon ha un ruolo centrale proprio in fase di diagnosi. Infatti, sono circa 10.000 gli audiologi altamente qualificati a livello internazionale con cui Amplifon collabora, che grazie alla loro esperienza e competenza aiutano le persone a riscoprire i suoni.

Questi professionisti accompagnano il cliente nel processo di riabilitazione auditiva – che parte da un test gratuito in circa 20.000 cliniche del Gruppo nel mondo – dalla scelta del giusto device acustico per le necessità del paziente all’assistenza durante la fase di adattamento e in tutto il periodo successivo. L’IA nella fase di diagnosi, ha aggiunto Enrico Vita, è usata nel “sistema proprietario per i test Otokiosk, per la gestione dell’agenda degli audiologi, il customer care e tutto quello che è legato alla gestione del cliente”.