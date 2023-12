La fatidica domanda "Che cosa fai a Capodanno?" è già nell'aria anche per il Capodanno 2024. Una bella idea è passare l'ultima notte dell'anno, il 31 dicembre 2023, allo Yacht Club Como (Viale Giancarlo Puecher, 8) che ha una splendida vista sul Lago. Alla musica e all'intrattenimento pensa lo staff di Cenando & Ballando, con l'energia di Icio al microfono ed il sound di Cucky in console che da sempre fanno scatenare chiunque. Al cibo, all'accoglienza e a tutto il resta pensa lo staff dello Yacht Club, come sempre con grande professionalità. Il menu, disponibile qui sotto, è all'altezza delle aspettative dei più esigenti.



Vivere il Capodanno 2024 dello Yacht Club di Como sarà un'emozione che abbraccia tutti i sensi. Gusto e divertimento, in una meravigliosa location, un salone d'eccezione che si riempirà di luci e allestimenti perfetti per far passare una spettacolare cena di gala agli ospiti, con una vista unica sul Golfo del Lago di Como. Riassumendo, si canta tra i tavoli gustando ottimi piatti, si balla e la serata decolla... fino all'alba.



Come è giusto che sia, il Capodanno 2024 inizia già all'ora dell'aperitivo: alle 19.30 Welcome Flûte di Prosecco di Valdobbiadene, alle 20:30 inizia il Cenone di San Silvestro. A Mezzanotte il fatidico brindisi di auguri per un 2024 da sogno e subito dopo dj set e balli scatenati. Per info e prenotazioni +39 3938008071 (Tel. WhatsApp). 150,00 euro a persona, all inclusive.



Menù Capodanno 2024 con vista sul Lago di Como @ Yacht Club Como / musica e intrattenimento a cura di Cenando & Ballando



ANTIPASTI

Insalatina di stagione con songino profumato, datteri, mele al porto e arance

Carpaccio di tonno

Insalatina di mare al profumo di arancio

Culaccia di Langhirano

Salamino nostrano al coltello

Crostino al Gorgonzola di Novara con confettura di fichi

Barchetta di radicchio di Treviso con "carne salada"



PRIMI PIATTI

Raviolone stella al ragù di cernia con coulisse di pomodorino datterino e olive di Arma di Taggia

Cannelloni ricotta e spinaci con crumble di bacon e gel di basilico



INTERMEZZO

Sorbetto al mandarino



SECONDO PIATTO

Reale di vitello CBT con fondo bruno con Churros di patate

Cestino di Nugets di baccalà con salsa tartara e verdure croccanti in pastella



DESSERT

Gelato al panettone con crunch di frolla



CANTINA

Vino Bianco e Rosso della nostra Cantina

Acqua naturale e gassata

Caffè



A MEZZANOTTE

Brindisi con Spumante italiano e Panettone Artigianale

Cotechino tradizionale e lenticchie Castelluccio