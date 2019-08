Di nuovo in pista la MotoGP, a Brno Quartararo il più veloce nelle libere

Quello della prima settimana di agosto sarà un weekend pieno per gli appassionati di motori. Infatti, oltre alla Formula 1, domenica riprendono a gareggiare le moto, con la MotoGP impegnata nella Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, dove la Ducati lo scorso anno ha messo a segno una fantastica doppietta, nonostante le caratteristiche del circuito a prima vista non sembrino favorire la potenza dei motori di Borgo Panigale.

Nelle libere del venerdì, soprattutto Dovizioso, primo in FP1 e quarto in FP2, ha confermato le buone chance della Ducati per domenica.

Il più veloce di giornata, con un tempo fatto segnare solo alla fine delle prove, è stato però Quartararo (Petronas Yamaha SRT) con 1'55.802, che si è piazzato davanti alla Honda di Marquez per soli 23 millesimi. Jack Miller, con la Ducati Pramac, si è piazzato terzo.

Petrucci, più indietro, è comunque riuscito ad evitare la prima sessione delle qualifiche arrivando decimo con un distacco di quasi di otto decimi, sugli stessi tempi di Valentino Rossi giunto nono. Il pesarese ha rotto il motore della Yamaha con cui ha effettuato le due sessioni di qualifiche a 10 minuti dalla fine, quando "galleggiava" tra il quinto e sesto posto. Pertanto, non ha potuto migliorarsi con l'altra moto non ancora messa a punto.

All'interno dei migliori tempi di giornata, dal quinto all'ottavo posto, troviamo Vinales (Yamaha), Rins (Suzuki), Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) e Crutchlow (LCR Honda).

Sabato, la MotoGP sarà in pista a partire dalle 13:30 con la FP3, e subito dopo le qualifiche che si concluderanno alle 14:50. È prevista pista bagnata.