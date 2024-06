Nella cornice istituzionale della Camera di Commercio di Campobasso, Massimiliano Nicolini, rinomato ricercatore internazionale in bioinformatica e realtà immersiva, ha incontrato i rappresentanti locali per discutere le strategie e le opportunità legate allo sviluppo digitale del territorio molisano. L’incontro, tenutosi lo scorso giovedì, ha rappresentato un momento cruciale per delineare una visione condivisa sul futuro tecnologico della regione. Il Molise, con la sua ricca storia e tradizione, si trova oggi di fronte alla necessità di un rinnovamento digitale che possa sostenere la competitività delle sue imprese e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Massimiliano Nicolini, direttore della ricerca della Fondazione Olitec e membro di numerosi progetti di ricerca della Fondazione Leonardo cdm, è consapevole delle sfide e delle potenzialità del territorio. Ha aperto l'incontro con parole di incoraggiamento: "Il Molise ha tutte le carte in regola per diventare un modello di innovazione digitale. Le risorse naturali, la cultura e la tenacia delle sue persone sono il terreno fertile su cui possiamo costruire un ecosistema tecnologico all’avanguardia." Durante la sessione, Nicolini ha presentato un piano articolato di interventi che mira a potenziare l'infrastruttura digitale, incentivare l'adozione di tecnologie emergenti e promuovere la formazione di competenze digitali tra i giovani e gli imprenditori locali. Ecco alcune delle dichiarazioni salienti emerse durante l'incontro: "La digitalizzazione non è solo un'opportunità economica, ma anche un fattore di inclusione sociale. Dobbiamo assicurarci che tutti abbiano accesso alle nuove tecnologie e alle competenze necessarie per utilizzarle." Ha affermato Nicolini, a cui ha fatto eco Paolo Spina, presente in rappresentanza della Camera di Commercio di Campobasso: "Accogliamo con entusiasmo le proposte di Nicolini. La collaborazione tra istituzioni e esperti è fondamentale per creare un ambiente favorevole all'innovazione. Vogliamo che il Molise diventi un hub di eccellenza digitale." Un imprenditore locale ha aggiunto: "Le iniziative presentate oggi sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per competere a livello nazionale e internazionale. La digitalizzazione può darci il vantaggio competitivo necessario per crescere." Oltre all’incontro con la Camera di Commercio, Nicolini ha avuto l’opportunità di confrontarsi con Irene Tartaglia, Segretario Generale della Confcommercio del Molise, approfondendo ulteriormente le tematiche legate allo sviluppo digitale. Questo incontro ha permesso di esplorare in dettaglio le specifiche esigenze del settore commerciale e dei servizi, con un focus particolare sulla digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). "La digitalizzazione rappresenta una leva fondamentale per la crescita delle nostre imprese. La visione di Nicolini offre una prospettiva concreta per rendere il nostro tessuto economico più competitivo e resiliente." ha commentato Irene Tartaglia. Il piano di sviluppo digitale presentato da Nicolini si articola su diversi assi strategici: potenziamento della rete a banda larga e delle infrastrutture di comunicazione per garantire connettività veloce e affidabile in tutto il territorio; programmi di formazione continua per giovani, imprenditori e dipendenti pubblici, con l'obiettivo di sviluppare competenze digitali avanzate; creazione di incubatori e acceleratori di start-up per favorire la nascita di nuove imprese tecnologiche e l’adozione di tecnologie emergenti nelle aziende esistenti; digitalizzazione dei servizi pubblici per renderli più efficienti e accessibili ai cittadini; promozione di soluzioni tecnologiche sostenibili che rispettino l’ambiente e migliorino la qualità della vita. L'incontro si è concluso con un forte impegno da parte di tutti i partecipanti a collaborare attivamente per la realizzazione del piano. Massimiliano Nicolini ha ribadito la sua disponibilità a supportare il Molise in questo percorso di trasformazione digitale, sottolineando l'importanza di un approccio inclusivo e partecipativo. "Il futuro digitale del Molise dipende da noi. Lavorando insieme, possiamo trasformare questa regione in un esempio virtuoso di innovazione e progresso tecnologico." Con queste parole, Nicolini ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei presenti, aprendo la strada a un futuro dove tradizione e innovazione si incontrano per creare nuove opportunità di sviluppo e crescita per il Molise e i suoi abitanti.