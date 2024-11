L'edizione 2024 dell’Alt-Finance Day, la giornata della finanza alternativa, si terrà il 21 novembre (9.30-12.30), presso la sede della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi (via Meravigli 9/B).

L’evento è organizzato da Innexta, Corporate Financial Advisor del Sistema Camerale italiano, congiuntamente a Unioncamere e a Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. Lo slogan della giornata di lavoro è: crescere con la Finanza Alternativa conviene!

Per le piccole e medie imprese italiane ci sono grandi spazi e risorse che possono arrivare dalla finanza alternativa, conosciuta da meno del 40% delle PMI e utilizzata da una minoranza.

Il recente rapporto Banca Italia (ottobre 2024) indica che “la domanda di credito da parte delle imprese, in calo da inizio 2023, è ulteriormente diminuita, seppure in misura lieve, riflettendo il maggior ricorso all’autofinanziamento e ad altre fonti alternative.” Oltre alla presentazione in esclusiva della nuova Ricerca sulla Finanza Alternativa per le PMI in Italia, realizzata dal Politecnico di Milano, i partecipanti potranno confrontarsi con gli ultimi aggiornamenti sulla politica nazionale a sostegno del settore e ascoltare le testimonianze di imprese che crescono, grazie ai capitali privati. I presenti, inoltre, potranno fissare anche un primo incontro di persona con i relatori.

I lavori prendono avvio con un confronto sulle iniziative politiche a sostegno di finanza alternativa, per esempio la defiscalizzazione delle Ipo e i DDL in discussione in Parlamento, commentandole dai punti di vista, sia tecnico che politico, con il Presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato e Roberto Nicastro, Presidente di Banca Aidexa e attento osservatore degli scenari di sviluppo finanziario.

Seguirà la presentazione del 7° quaderno della Ricerca sulla Finanza Alternativa per le PMI in Italia da parte del Professor Giancarlo Giudici del Politecnico di Milano e sarà fatto il punto su minibond, crowdfunding, invoice trading, direct lending, crypto-asset, Pe e VC e quotazione su EGM.

A partire da questo scenario, partirà un confronto con diversi interlocutori, tra i quali il deputato Giulio Centemero, responsabile Innovazione della Lega, un banchiere di lungo corso come l’ex direttore della Bcc di Roma, Roberto Gandolfo e Alessandro Negri della Torre, grande esperto di compliance. E poi altri personaggi di riferimento nel mondo della finanza alternativa, come Gianluca Dettori di Primo Ventures e Luca Tavano di Borsa Italiana.

Fondamentali saranno le due testimonianze di imprenditori che hanno raccolto capitali dal mercato: Battista Bellini di Bellini Group, recentemente quotato su EGM, e Silvia Scaglione di React4Life, impresa biotech che ha raccolto nuove risorse con l’equity crowdfunding.

L'evento offrirà anche testimonianze imprenditoriali di successo nel settore della finanza alternativa, con uno speciale focus sul "Modello Sardegna" e il progetto PNRR "e.INS", presentato da Maria Amelia Lai, Vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari.

Il Direttore Generale di Innexta, Danilo Maiocchi, ha dichiarato: "Con l'Alt Finance Day 2024, vogliamo sottolineare l'importanza crescente della finanza alternativa per il futuro delle PMI italiane. L'integrazione di strumenti finanziari digitali, come il lending e l’equity crowdfunding, con le opportunità offerte dai capitali privati, quali Venture Capital ed EGM, determina nuove opportunità di crescita per le piccole imprese, soprattutto in un contesto dove la sostenibilità e il rispetto dei criteri ESG diventano fondamentali. Introdurremo anche la nuova attività di Innexta e di Unioncamere sulla finanza agevolata, fonte di finanza complementare anch’essa.“.

Il Presidente di Innexta, Paolo Ferrè, aggiunge: “Innexta si impegna a facilitare questo percorso integrato, supportando le imprese nell'accesso a capitali e tecnologie in grado di potenziare il loro sviluppo. Siamo convinti che l'evento di quest'anno offrirà spunti cruciali per continuare a costruire un ecosistema finanziario più inclusivo, trasparente e sostenibile." Maiocchi conclude: "Il nostro obiettivo è far emergere storie di successo imprenditoriale che dimostrino il valore della finanza alternativa e ispirino altrettante iniziative, contribuendo a un futuro più equo e sostenibile per tutte le imprese italiane.".

Per informazioni e iscrizioni all’evento: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alt-finance-day-2024-1021706249897?aff=tl