I lions di Genova, La Spezia e Alessandria donano 10mila euro all'Istituto Giannina Gaslini

Genova – Si stringe ulteriormente la collaborazione tra l’Istituto Giannina Gaslini e il Distretto Lions 108 Ia2 con la consegna di una donazione di diecimila euro, avvenuta sabato 11 maggio al Teatro Carlo Felice in occasione della firma di un accordo quadro pluriennale di collaborazione. La cifra è stata raccolta attraverso il service “Una sciarpa per sorriso”, che ha impegnato oltre i Lions Clubs tra le province di Genova, Alessandria e La Spezia.

«I Lions Club sono noti in tutto il mondo – racconta il Governatore Lions Euro Pensa – per portare aiuto ed energie alle comunità in cui operano, e per noi è doveroso sostenere le realtà che quotidianamente si alzano le maniche per aiutare i meno fortunati. L’Istituto Giannina Gaslini è un’eccellenza assoluta nel campo pediatrico e poter dar loro una mano rappresenta un vero onore».

In presenza del presidente dell’Istituto Giannina Gaslini Pietro Pongiglione, si sono riuniti nel foyer del Teatro Carlo Felice 140 delegati, in rappresentanza dei circa 1800 soci del Distretto Lions 108 Ia2, che comprende le province di Genova, Alessandria e La Spezia.

«Una collaborazione - aggiunge Pensa - sempre più solida e fruttuosa: tra le tante iniziative nate grazie a questa sinergia, realizziamo anche momenti di intrattenimento per i piccoli ricoverati con la proiezione di film per bambini».

Inoltre, il past governatore Lions Giovanni Castellani ha presentato il logo della “Conferenza del Mediterraneo”, che riunisce i Lions delle 23 nazioni che si affacciano sul Mediterraneo. La quindicesima edizione si terrà a Genova dal 27 al 29 marzo 2020, con centinaia di Lions a discutere di solidarietà e a visitare le meraviglie della Liguria.

Sono state elette anche le nuove cariche per l’anno sociale 2019/2020, al via il 1° luglio in occasione della Convention Internazionale dei Lions di Milano: Alfredo Canobbio è il nuovo Governatore (Lions club di Alessandria Marengo), Andrea Corsi è il primo vice (Lions Club Nervi San Giorgio), mentre il secondo vice è Maria Yvette Pillon (Lions Club Chiavari Host).

Hanno partecipato all’assemblea, presieduta dal Governatore in carica Lions Euro Pensa, l’assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili e Culturali della Regione Liguria Ilaria Cavo, l’assessore all’Ambiente e Rifiuti, Servizi civici e Informatica del Comune di Genova Matteo Campora, l’ammiraglio Nicola Carlone, Direttore marittimo della Liguria e Comandante del porto di Genova e il colonnello Gianfranco Francescon, Comandante del Comando Militare Esercito Liguria.