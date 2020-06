Oltre alla Serie A, anche il campionato di calcio di Serie B è pronto a ripartire, mentre il campionato femminile di Serie A non ripartirà, e per tale motivo ne è stata annunciata la sospensione senza attribuzione del titolo, con la Juventus che non ha preso molto bene la notizia, visto che er ampiamente in testa alla classifica davanti a Fiorentina e Milan. Una diversità di trattamento dovuta forse all'assenza dei diritti tv?

Per quanto riguarda il campionato di Serie B, questo ripartirà con il recupero della 6ª di ritorno fra Ascoli e Cremonese fissato il 17 giugno, poi ripartenza per tutti il 20 e 21 giugno e tre i turni infrasettimanali, il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio, con l'ultima giornata di regular season prevista per il 1 agosto. Inizio dei playoff il 4 agosto e finale di ritorno il 20. Playout il 7 e il 14 agosto.

Le partite sono previste sia nel pomeriggio che in orario serale. Anche per la Serie B sono previste 5 sostituzioni.

Infine, questo è il regolamento della Figc circa i criteri per l'accesso ai playoff e playout

Punti conseguiti negli scontri diretti. Differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti. Differenza reti dell’intero campionato. Maggior numero di reti segnate nell’intero campionato. Sorteggio.

La prima e la seconda classificata salgono direttamente in Serie A, la terza viene definita mediante la disputa di playoff, che si giocano se fra la terza e la quarta non ci sono più di 14 punti di distacco, fra le sei squadre arrivate in classifica dal 3° all’8° posto.

Riguardo al turno preliminare, la gara è di sola andata fra la 6ª e la 7ª e fra la 5ª e l’8ª e prevede, in caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore, ma vince la squadra meglio classificata nella regular season.