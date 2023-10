Per la giornata di giovedì 19 ottobre 2023, la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali in

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante , Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia;

e di moderata criticità per rischio idrogeologico in

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense;

: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense; Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia.



Nella stessa comunicazione, la Protezione civile ha diramato anche i seguenti avvisi di allerta gialla per

ordinaria criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Toscana: Lunigiana

ordinaria criticità per rischio temporali:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto

ordinaria criticità per rischio idrogeologico: