Prosegue anche per lunedì 11 marzo la perturbazione in transito sul Mediterraneo centrale determinerà, con la Protezione Civile che ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse anche per la giornata di domani.

Escludendo le isole e gran parte del settore nord-occidentale, il resto dell'Italia è praticamente investito da un'allerta gialla per rischio idraulico, per rischio temporali e rischio idrogeologico... ad eccezione della pianura modenese per cui è stata indicata un'allerta arancione per rischio idraulico.

Nella giornata odierna, intanto, sono state segnalate criticità e disagi in Piemonte, Liguria e Lombardia, con frane e alberi caduti, che hanno interessato la viabilità. A Milano, come sempre in caso di forte piaggia, preoccupano i livelli di Seveso e Lambro.