SONDRIO - Fis_Armònia, titolo omaggio al tema del Festival, esprime la passione di Ugo Viola, già ospite lo scorso 10 luglio di AmbriaJazz con RENACERO’ Ugo Viola 6T, per la fisarmonica che suonerà proponendo i brani che hanno contraddistinto la sua vita musicale. Ugo Viola inizia lo studio della fisarmonica nel 1968 e fin da subito partecipa a concorsi nazionali e internazionali raccogliendo diversi premi. Dal ’99 partecipa, ogni anno, alle manifestazioni internazionali “Pavarotti & Friends” accompagnando cantanti di fama internazionale.

Dopo la prima e la seconda tappa, l'AmbriaJazz Festival #Armonia torna a Piateda per il terzo appuntamento dell'estate del 2022. Sabato 30 luglio, a partire dalle ore 12, nel prato della Chiesa ad Ambria a Piateda c'è infatti in calendario Fis_Armonia - Ugo Viola - solo fisarmonica con la prenotazione obbligatoria online, sul sito Internet ambriajazzfestival.it, e con l'ingresso che è ad offerta. Inoltre, per l'appuntamento di Piateda del 30 luglio del 2022 al pubblico sarà offerta pure l'opportunità di gustare un bel piatto di polenta con la salsiccia.



Fis_Armònia, Ugo Viola a Piateda rende omaggio al tema dell'AmbriaJazz Festival 2022

Con Fis_Armònia, Ugo Viola - solo fisarmonica sabato 30 luglio del 2022, nel prato della Chiesa ad Ambria a Piateda, si esibirà rendendo omaggio a quello che è il tema del 2022 per l'AmbriaJazz Festival. Ed a tal fine l'artista proporrà il meglio del suo repertorio con tanti brani che hanno contraddistinto la sua lunga carriera musicale.



La carriera di Ugo Viola, dallo studio della fisarmonica alle grandi collaborazioni

Ugo Viola è infatti un'artista che, nel corso della sua carriera musicale, ha ottenuto tanti premi e tanti riconoscimenti, e che ha collaborato con tanti cantanti di levatura internazionale. Tutto inizia nel 1968 quando Ugo Viola inizia a studiare la fisarmonica.

E presto si mette in evidenza vincendo tanti premi derivanti dalla partecipazione a concorsi nazionali ed anche internazionali. Nel 1979 la sua fama si consolida vincendo in RAI l'ultima puntata della trasmissione radiofonica 'La Corrida' condotta dal grande Corrado.

Da qui è un crescendo di partecipazioni a manifestazioni internazionali consolidando nel frattempo la propria collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Italiana. Oltre alla partecipazione al 'Pavarotti & Friends', basti pensare che in carriera Ugo Viola ha accompagnato non solo il grande tenore Luciano Pavarotti, ma anche artisti e cantanti del calibro di Gianni Morandi, Ricky Martin, Bono e gli U2, Anastacia, Renato Zero, B.B. King, Fiorella Mannoia, i Queen, Barry White e Grace Jones.