L’Assessorato ai Beni Culturali, per valorizzare la marina Garibaldi, uno dei principali luoghi di aggregazione, ha promosso un’iniziativa inserita nella programmazione estiva del Comune, che punta a coinvolgere artisti di strada e amanti dell’arte in tutte le sue forme espressive.

Nei mesi di luglio ed agosto sarà possibile per tutti coloro che manifestino interesse, comunicandolo al Comune (mail [email protected] o anche telefonicamente al numero 0909222790) utilizzare gli spazi all’aperto presenti sul lungomare per esibizioni e per mostrare le loro performance in campo artistico.

“Nell’ottica della programmazione dell’Amministrazione c’è la valorizzazione non solo dei beni culturali, ma anche del patrimonio umano, e la nostra città ha tante persone, che si distinguono nel settore dell’arte – afferma l’Assessore Francesco Alesci –. Il progetto, denominato “Marinart”, si svolgerà a partire dal 3 luglio sino al 3 settembre, fatta eccezione per alcuni periodi, nei quali sono state promosse delle fiere espositive (dal 13 al 26 luglio e dal 6 al 16 agosto) e oltre a garantire questi spazi a coloro, che vorranno mettere in mostra, senza alcun onere, le loro doti artistiche e culturali, permetterà anche di ravvivare, nelle ore serali, il nostro lungomare di Levante”.