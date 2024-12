L’obiettivo è recuperare l’intero compendio immobiliare e renderlo un centro di aggregazione per anziani e giovani.

Le attenzioni dell’Amministrazione comunale sono rivolte all’ex convento dei Cappuccini da oltre dieci anni in stato di abbandono.

Dopo il finanziamento, già ottenuto per realizzare un centro di accoglienza per soggetti in difficoltà nei locali dell’ex convento dei Cappuccini coi fondi messi a disposizione dal PNRR (misura 5) per l’importo di circa 1.100.000 euro, nella giornata odierna è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Cappuccini Youth sport hub”, che punta ad adeguare, ristrutturare e rifunzionalizzare la struttura comunale per adibirla a centro di aggregazione giovanile, progetto da 750 mila euro, che Palazzo dell’Aquila conta di ottenere attraverso l’avviso pubblico dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, in attuazione del PR FESR Sicilia 2021-2027, progettualità proprio dell’ufficio tecnico comunale, che prevede non solo l’intervento strutturale; ma anche la fornitura degli arredi e ciò, che si rende necessario per creare una realtà – si legge nella relazione – tale da divenire efficace strumento di riqualificazione ambientale volto a contribuire al miglioramento della qualità della vita della comunità con una particolare attenzione alla coesione sociale e allo sviluppo personale e sociale dei minori.