È finita 4-1 per la Roma la partita della penultima giornata del girone di andata di Serie A che ha visto la squadra di Mourinho prevalere in trasferta contro l'Atalanta, in corso per la vittoria in campionato.

La Roma ha sicuramente meritato la vittoria, anche se è stata aiutata dalla buona sorte nel primo gol di Abraham arrivato dopo neppure un minuto di gioco. L'inglese ha il merito di portare avanti un'azione praticamente da solo. Quando è ormai sopraffatto dagli avversari, l'atalantino Hateboer arriva in scivolata e rinvia, ma la palla sbatte su Abraham e ne viene fuori un pallonetto che supera Musso in uscita.

La strategia della Roma è quanto di più semplice non si possa immaginare: tutta la squadra dietro la linea della palla nella propria metà campo, senza dimenticare però di marcare uno contro uno e magari raddoppiare gli avversari in possesso della sfera.

Riconquistata la palla, ripartenza immediata delle prime linee con Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo pronti a superare con lanci lunghi il centrocampo per innescare degli uno due con Abraham, senza perdere un tempo di gioco, in modo da trovare impreparata la difesa di bergamaschi.

Ed è per l'appunto con una ripartenza improvvisa che al 27' arriva il gol del 2-0 con Zaniolo, lanciato da Veretout, che con un tiro di sinistro batte Musso sul primo palo, mettendo a segno la sua prima rete in questo campionato.

L'Atalanta riduce lo svantaggio nel recupero grazie ad un tiro di Muriel che, deviato da Cristante, spiazza l'incolpevole Rui Patricio mandando il pallone sul lato opposto della porta. Così le due squadre vanno all'intervallo sul 2-1.

Nella ripresa, al 69', l'Atalanta pareggia con Zapata su calcio d'angolo, ma l'ultimo tocco sul secondo palo è del romanista Cristante il cui intervento è però viziato dalla marcatura su Palomino che era in posizione di fuorigioco, così il Var annulla.

E quando tutti pensano che il pareggio è solo rimandato, al 72' arriva i gol del 3-1, con Smaling che di stinco mette dentro, sul secondo palo sulla sinistra, un assist su punizione di Veretout dai trenta metri.

Dieci minuti dopo è ancora Abraham a realizzare il gol del 4-1 mettendo dentro, in piena area, una palla deviata su un precedente tiro di Veretout.

In classifica, mentre l'Atalanta rimane momentaneamente terza a 37 punti, la Roma sale al quinto posto con 31.







Crediti immagine: twitter.com/OfficialASRoma/status/1472242418749689859