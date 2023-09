SENSO è un gioco di carte prodotto da oSuonoMio, in collaborazione con Azienda per il Turismo della Val di Sole, ideato da Emanuele Lapiana, Gianluca Taraborelli e Enrico Panizza. L’idea nasce dall’omonimo podcast, un eco-thriller ambientato nei boschi di conifere della Val di Sole, in Trentino Alto Adige, dove due gemelli fanno una scoperta sensazionale che li porterà a confrontarsi con un mondo in conflitto con sé stesso e con gli equilibri naturali.

L'importanza della comunità e delle relazioni per costruire un futuro sereno e sostenibile è ciò che ha portato gli ideatori di SENSO a sviluppare questo gioco collaborativo, ambientato nella Val di Sole del futuro. Un gioco in cui per vincere è fondamentale che gli interessi dei singoli vengano messi da parte e le debolezze superate attraverso la cooperazione e l’ingegno.

In SENSO non c’è spazio per l'individualismo e lo spirito competitivo, in quanto la sua meccanica collaborativa lo rende imprevedibile e divertente, perfetto sia per le serate con gli amici che per fare team building o educare alla cooperazione.

L’idea di lanciare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, deriva dal successo che il gioco ha riscosso durante gli eventi organizzati in Val di Sole, per riuscire a produrlo su una scala più ampia, arrivando a finanziare la produzione di 5.000 mazzi e offrire un'esperienza di gioco coinvolgente e di alta qualità.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/senso-il-gioco-cooperativo-per-sconfiggere-la-sensosfera/