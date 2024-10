Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, è un punto di riferimento non solo per chi vuol rilassarsi e fare sport in una zona bellissima d'Italia. Il suo approccio globale al benessere coinvolge appassionati e appassionate e chi vuol solo regalarsi qualche ora di relax. Non solo, il centro è anche un riferimento per gli addetti ai lavori... e pure a chi lo vuol diventare.

Il settore benessere è infatti in forte crescita, anche come spazio in cui trovare un'occupazione stabile. Ecco perché Gardacqua ospita un Corso base per diventare "maestro di sauna" o Aufgussmeister AISA (Augfuss Italian Academy - Aisa.it).

Il corso è a cura di Niko Fabbianelli, un professionista dalla grande esperienza. Le date sono il 16 e 17 novembre 2024, oppure 7, 8 e 9 dicembre 2024. Per info: 335-7590666.

Non è tutto. Come dicevamo, Gardacqua, offre davvero molto, dallo sport al relax, E tra le diverse proposte, ecco un interessante corso gestanti. E' rivolto a tutte le future mamme con lo scopo di aiutarle ad alleviare e migliorare i disturbi legati alla gravidanza. L'acqua facilita il rilassamento, il lasciarsi andare, quindi regolarizza la respirazione e scioglie le tensioni, permettendo al corpo di lavorare meglio.

Riassumendo, dopo un'estate fantastica, l'autunno 2024 di Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, è già iniziato con tante novità ed altrettante conferme. Si può ripartire senza stress, dallo sport nell'Area Pools oppure rilassandosi nell'Area SPA e magari, subito dopo, regalarsi un trattamento nell'Area Beauty… e infine mangiare qualcosa al Bistrò. Gardacqua è infatti da tempo un riferimento per chi vuol mettere insieme salute, benessere e movimento con un approccio conosciuta per il suo approccio globale al wellness.







Cos'è Gardacqua?

Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, è sinonimo di tempo dedicato al benessere, allo sport, al beauty... La struttura, conosciuta per il suo approccio globale al wellness, è circondata da un verde parco con ulivi secolari. A livello architettonico è caratterizzata da una elegante cupola di cristallo ed ospita una SPA di oltre 1700 MQ, grandi piscine interne ed esterne in cui rilassarsi oppure nuotare, beauty center in cui regalarsi trattamenti e massaggi d'ogni tipo, bar, ristoranti ed aree kids dedicate ai più piccoli.

Gardacqua SPA, Wellness and Pools

Piscine | Centro Benessere | Centro Estetico | Bar | Bistrò | Shop

Via Cirillo Salaorni, 10

37016 Garda (VR)

045 627 0563

www.gardacqua.org

www.instagram.com/gardacqua_pools_spa