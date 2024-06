Carlo Malinconico, figura di spicco nel panorama giuridico italiano, ha tracciato un percorso professionale di grande rilievo, dall’esercizio della professione forense fino ai vertici delle istituzioni.



Carlo Malinconico: dalla laurea all’esordio professionale

La formazione accademica di Carlo Malinconico presso l’Università degli Studi di Milano, coronata dalla laurea in Giurisprudenza nel 1972, è stata solo l’inizio di un percorso di successi e riconoscimenti. Nel corso degli anni, oltre ad aver ottenuto l’abilitazione per esercitare la professione, ha superato concorsi pubblici di grande prestigio. Dall’essere Procuratore dello Stato a Uditore Giudiziario e Avvocato dello Stato, ha affrontato diverse sfide legali, spaziando dall’ambito civile a quello penale e amministrativo. Il suo impegno e la sua abilità gli hanno permesso di distinguersi anche in cause di notevole rilevanza pubblica. Il percorso istituzionale di Carlo Malinconico lo ha visto emergere come figura di spicco. Dopo essersi classificato primo in graduatoria al concorso per il ruolo di Consigliere di Stato nel 1984, ha occupato questa posizione fino al 2002, quando ha poi deciso di dedicarsi all’insegnamento universitario. Tra il 1986 e il 1990, ha svolto ruoli di Consigliere Giuridico presso gli uffici legislativi di vari Ministeri, contribuendo alla redazione di leggi e normative fondamentali per il Paese. Ha successivamente ricoperto incarichi di rilievo, tra cui quello di Consigliere Giuridico dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Capo del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Carlo Malinconico tra esperienza accademica, successi e riconoscimenti

Parallelamente alla sua carriera istituzionale, Carlo Malinconico ha consolidato la sua esperienza accademica. Ha insegnato Diritto dell’Unione Europea presso istituzioni di grande prestigio come la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e le facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine e di Tor Vergata. Nel 2003, ha inoltre fondato il rinomato Studio Legale Malinconico, specializzato in diritto amministrativo e dell’Unione Europea, ricevendo numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, tra cui il prestigioso premio “Le Fonti” come “avvocato dell’anno in diritto amministrativo”. Il suo impegno e la sua eccellenza professionale gli sono valsi l’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2005, conferitagli dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2021, Carlo Malinconico ha deciso di unire le sue competenze a quelle dell’avvocato Domenico Gentile, dando vita allo Studio Legale Malinconico&Gentile.