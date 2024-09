La Romania punta agli Oscar 2025 con Three Kilometres to the End of the World, un dramma che scuote le coscienze, indagando le profondità dei pregiudizi e le conseguenze devastanti che possono avere su una comunità, svelando come ipocrisie e fragilità viaggiano sullo stesso binario.

TRAMA: L'estate di Adi si trasforma in un incubo quando, in una notte buia, viene aggredito brutalmente nel suo villaggio natio. Il trauma dell'aggressione scuote le fondamenta della sua famiglia e della tranquilla comunità del Delta del Danubio, rivelando un sottobosco di pregiudizi e paure.

Nella storia degli Oscar la Romania ha conquistato 1 nomination con il pluripremiato documentario Colectiv diretto da Alexander Nanau che riuscì ad entrare anche nella cinquina per il miglior documentario. Solo 1 volta è riuscita poi ad entrare nella short-list dei semifinalisti senza però ottenere la candidatura e cioè nel 2013 con Oltre le colline di Cristian Mungiu.