Nell'era contemporanea, la moda non è solo una questione di stile e tendenze, ma anche un potente veicolo di cambiamento sociale e ambientale. In questa cornice di innovazione e sensibilità, emerge "Alare di Luana Cotena", una realtà fondata dalla giovane Fashion Eco Designer Luana Cotena supportata dal suo indispensabile Team composto da Giusy Pantò (Graphic Designer), Elvira Finelli (CMO) e Pamela Tomarchio (Copywriter).

Si tratta di un'agenzia di comunicazione di valore e di un laboratorio creativo che mira a trasformare l'industria della moda in un mezzo per esprimere e affrontare le sfide sociali e ambientali del nostro tempo: il cuore pulsante di "Alare di Luana Cotena" risiede nella fusione tra comunicazione e moda e, attraverso la co-progettazione con la propria community nata sui social, Luana Cotena trasforma storie di vita in capi d’abbigliamento, definiti abiti/messaggio: si tratta di veri e propri manifesti che veicolano i valori di unione, riciclo e fluidità.

Lontani dalle rigide etichette e dalle convenzioni su taglie e generi, gli abiti/messaggio di "Alare di Luana Cotena", realizzati da Luana stessa, celebrano l'essenza e l'unicità di ogni individuo, promuovendo un'idea di moda che va oltre il concetto di corpo e abbraccia l'anima di chi li indossa; la Founder si propone infatti di creare una Moda Umana che sia un vero e proprio supporto emotivo che elimina discriminazioni e canoni di bellezza irrealistici.



Una delle tappe più significative del percorso di "Alare di Luana Cotena" è stata in primis la loro prima sfilata di Moda Umana in occasione dell'evento benefico e inclusivo Freebility, organizzato dalla famosa ballerina e modella Elena Travaini: questo evento ha rappresentato un momento di celebrazione dei valori di libertà, corpo e anima incarnati dalla filosofia di "Alare di Luana Cotena".

Il lavoro e l'impegno di Luana Cotena e del suo team hanno catturato così tanto l’attenzione da ricevere il Premio per le Pari Opportunità e l’Imprenditorialità Femminile da parte di Start Cup Campania 2023 e, inoltre, Luana con tutta la sua #AlareFamily ha avuto modo di ottenere in seguito l’accesso ad AWE – Academy for Women Entrepreneurs.

In conclusione, possiamo definire "Alare di Luana Cotena" come un movimento di trasformazione sociale e culturale poiché attraverso la sua Moda Umana, la giovane Fashion Eco Designer sta gettando le basi per una società più inclusiva, rispettosa e consapevole, dimostrando che la moda può essere una leva per un cambiamento positivo nel mondo.



