Dalle 8 del mattino a notte fonda, colazioni, cocktail di qualità, sole on the beach, relax sui lettoni, un pranzo o una cena scegliendo tra cucina mediterranea o nippo brasiliana. E tutto questo al ritmo di dj set internazionali. Ecco la proposta decisamente accattivante e rilassante di Fino Beach, hot spot situato nella splendida baia di Cala Sassari, in Sardegna, a metà strada tra Porto Cervo e Porto Rotondo, in Costa Smeralda.

Per l'estate 2021 Fino Beach continua a proporsi come oasi di relax e divertimento, in totale sicurezza, Il suo stile, tutto italiano, è un mix di innovazione e buon gusto che ha fatto della qualità il proprio punto di forza.

Fino Beach propone infatti 'beach entertainment multiformato'. In altre parole, i suoi ospiti possono godere di un'esperienza totalizzante, in cui spiaggia, buon cibo e musica si fondono, di giorno e di notte, in un'unica location.

Una volta entrati nel mondo Fino Beach, le scelte sono infinite. Il ristorante e la spiaggia sono aperti tutti i giorni dalle 08:00 fino a tardi, con specialità locali e tradizionali italiane, sapori mediterranei a base di pesce fresco e piatti internazionali firmati dal bravissimo chef Marco Mainardi. Ampio menù di cocktail, eccellenti vini locali, internazionali e Champagne.

Alla fine della giornata è immancabile il sunset aperitif con una vista panoramica mozzafiato che permette di ammirare l'Isola di Tavolara mentre si tinge di rosso al calar del sole. Dove? Stando sdraiati nell'area privè o seduti sui puff direttamente posizionati sulla sabbia. E dopo il tramonto, ogni sera, Fino Beach propone cene indimenticabili in in riva al mare. Un viaggio gastronomico attraverso le eccellenze italiane e internazionali, in collaborazione con prestigiose case vinicole e produttori alimentari di "nicchia".

E la musica? E firmata da Nello Simioli, dj e art director tra i più noti d'Italia, che ha fatto della Sardegna la sua seconda patria, accompagna ogni attimo della giornata con esperti dj resident, Live Music e Special guest dj.

Il programma di Fino è ricco di eventi e party a tema. Ad esempio, ogni domenica ecco l'appuntamento con "Spaghetti Cocktail"; il format "Aperitif" ideato e prodotto proprio dall'art director Nello Simioli. E' un party che si fa promotore del Made in Italy: show cooking e spaghetti pomodoro e basilico offerti a chiunque ordini un qualsiasi cocktail. Riassumendo, un mix di buona musica e buon cibo tutto rigorosamente italiano. Ogni giovedì invece prende vita "Espanola Way", nuovo appuntamento per assaggiare tapas, paella e tante altre specialità spagnole accompagnate da musica rigorosamente balearica.

Fino Beach

Cala Sassari / Golfo Aranci / Sardegna

7020 Punta Pedrosa (SS)

www.finobeach.it

Spiaggia: +393476302746 Ristorante: +393933323520