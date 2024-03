L’atteso ep del giovane rapper sugli store digitali.

“Youngstar” è l’ep dell’eclettico e talentuoso rapper JustMood, sui principali stores digitali. Una produzione artistica che oltrepassa i confini dei classici arrangiamenti per creare un mondo nuovo che colpisce in faccia sin dal primo ascolto. Barre e melodie che non hanno bisogno di fermarsi alla libera interpretazione, colme di messaggi e storie di vita vera. Nessuna finzione con JustMood, nessuna maschera o inutili glitter. Solo verità, dolore, redenzione, denunce sociali, rivalsa e la nostalgia di ricordi. Un concept ben concepito e strutturato che catapulta l’artista verso una maturità fuori dal comune, pronta per essere consegnata all’olimpo della strada e delle classifiche, nonostante la sua giovane età. Non resta che ascoltarlo tutto d’un fiato per chi ne avesse il coraggio e la sensibilità.

“Ho composto l’Ep tra i sedici e i diciassette anni, ogni traccia rappresenta un percorso di crescita artistica e personale. In questo Ep ho evidenziato la mia versatilità nel coinvolgere più generi alternando flow e metriche in due lingue diverse.” JustMood

Track By Track

YOUNGSTAR

Titletrack dell’ep. Questa traccia rappresenta la versione più giovanile di JustMood essendo la prima traccia ad essere stata prodotta riguardo al progetto.

Hold on feat Daut

Con la creazione di questa traccia io e Daut abbiamo voluto esporre più argomenti che nel complesso formano una denuncia sociale che esprime un forte senso di rivalsa, tutto questo viene descritto con un linguaggio street e diretto.

HOODSTAR

Questa traccia esprime i valori e di una faccia del mondo, criticando l’altra parte. La differenza di età tra i due artisti li porta ad esprimere lo stesso concetto in due modi differenti.

21 BAGS

Con questo pezzo voglio esprimere la mia vicinanza al mondo internazionale. Ho puntato a inserire l’immagine dell’hood nella trap. Questa traccia è frutto dell’esperienza vissuta con i ragazzi del blocco, con vari riferimenti alla scena americana attuale.

HEAVY

Cinque mesi dopo la produzione YOUNGSTAR. L’artista affronta il primo approccio al mondo internazionale, integrando lo slang americano.

Scusa come

Questa traccia rientra nelle prime scritte dall’artista, che punta a creare una forte interazione tra l’artista e il pubblico durante le esibizioni live.

Fragili

L’unico pezzo love dell’ep. La traccia descrive un senso di rimorso verso una figura femminile pronunciando la nostalgia di un ricordo nonostante il dolore.

