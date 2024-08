Doppio oro azzurro tra Kayak e Judo

Doppia medaglia azzurra da Parigi e conto degli ori che sale a 5. Nello slalom del kayak singolo Giovanni De Gennaro centra la prestazione che vale il gradino più alto del podio. Judo azzurro che finalmente esulta e si sblocca con il successo di Alice Bellandi nella categoria 78 chilogrammi.



Olimpiadi, tennis: Musetti non si ferma, è semifinale!

Musetti vola in semifinale nel torneo di tennis alle Olimpiadi. L’azzurro batte con un doppio 7-5 il tedesco Zverev e adesso attende Djokovic o Tsitsipas per andare a caccia dell’oro.



Tennis, doppio femminile: Errani e Paolini volano in semifinale

Grande soddisfazione per l’Italtennis alle Olimpiadi di Parigi 2024: Sara Errani e Jasmine Paolini volano in semifinale nel doppio femminile . Le due azzurre travolgono nettamente (6-3, 6-1) le inglesi Katie Boulter e Heather Watson , battute in un’ora e due minuti di gioco. Adesso, la sfida alla coppia della Repubblica Ceca formata da Karolina Muchova e Linda Noskova , ma quel che è certo è che le due italiane lotteranno almeno per il bronzo.



Formula 1, un figlio d’arte in Alpine dal 2025

Sarà il pilota australiano Jack Doohan (figlio di Mick, pluricampione di motociclismo, ndr) ad affiancare Pierre Gasly nel mondiale 2025. L’accordo con Alpine sarà siglato al termine dei test in corso sul circuito di Spa ed ufficializzato nei prossimi giorni.



Boxe, Carini abbandona dopo 36 secondi: “Mi ha fatto malissimo”

Angela Carini, sul ring contro l’algerina Khelif al centro di polemiche per via della sua identità sessuale, ha abbandonato il match dopo 46 secondi. Che cosa è successo? L’azzurra si è ritirata in lacrime dopo aver incassato un violento destro al volto.

Ha alzato il braccio, in segno di resa, ma non ha stretto la mano all’avversaria: “Ho preso il secondo colpo al naso e mi ha fatto malissimo il naso, non me lo sono sentita di continuare. Se mi sono fatta condizionare dal caso mediatico? No, ero qui per vincere la mia olimpiade. Rinunciare è stato un gesto di maturità, non di resa”



Marcia 20 km, che peccato: Palmisano si ritira

L’azzurra Antonella Palmisano stava faticando, si capiva che qualcosa non stava andando per il verso giusto e ha abbandonato la gara. Il ritiro è arrivato dopo 58′ di gara. L’azzurra, in lacrime, è andata ad abbracciare il marito allenatore Lorenzo Dessi.





### ### ###





Bologna, dal Sassuolo arriva Erlic per la difesa

Dopo il no di Hermoso, il Bologna si consola con l’arrivo (praticamente imminente) di Martin Erlic. Il difensore, che di fatto va a completare numericamente il reparto arretrato dei rossoblù in attesa del “colpo da 90” per la Champions, lascia il Sassuolo dopo due stagioni. Tutto fatto tra i due club, con il classe 1998 che nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche: al Sassuolo vanno circa 8.5 milioni di euro. Nell’ultima stagione, quella della retrocessione in B dei neroverdi, 33 presenze e un gol: messo a segno contro il Cagliari.



Milan d’America, ko anche il Real Madrid dopo il City

Dopo il 3-2 al Manchester City, arriva un’altra vittoria prestigiosa in amichevole per il Milan di Paulo Fonseca: i rossoneri, infatti, battono 1-0 il Real Madrid campione d’Europa. A decidere la sfida è Chukwueze, che al 55′ sfrutta l’assist di Liberali nato da una ripartenza propiziata dal recupero alto di Tomori. Sette minuti dopo, Thiaw centra una traversa, poi è il baby portiere Torriani, all’83’, a fermare Alvaro Rodriguez.

Il Milan di Fonseca lancia un altro messaggio più che positivo: dopo il 3-2 al City, ecco l’1-0 al Real, con i rossoneri che negli ultimi quattro giorni hanno battuto le ultime due squadre a vincere la Champions. Ottima prova difensiva di fronte ai campioni d’Europa che schierano dal primo minuto il baby fenomeno Endrick e big come Rüdiger e Modric, oltre all’ex Brahim Diaz e al giovane Arda Güler. Il Milan risponde con Chukwueze e Nasti, i più veloci a rendersi pericolosi e a obbligare Courtois alle prime parate della partita. Il nigeriano, tra i migliori di questo precampionato rossonero, sfiora poi l’eurogol con un sinistro a giro di poco a lato. Stesso sito per l’ex Diaz poco prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con tanti cambi nel Real e l’uscita di scena di Endrick, ma al 55′ ecco la rete che decide la gara: recupero alto di Tomori, Liberali parte e serve Chukwueze, che di sinistro chiude sul primo palo firmando l’1-0. Sette minuti dopo, Thiaw centra di testa la traversa, poi Liberali si mangia un gol quasi a porta vuota da ottima posizione. I rossoneri non la chiudono e serve allora una grande uscita del baby portiere classe 2005 Torriani su Alvaro Rodriguez per blindare il secondo successo del Milan in America. Ottimi segnali da tutti, anche da Pulisic che entra e fa un gran salvataggio su Fran Garcia. La prossima amichevole sarà contro il Barcellona, ultimo atto della tournée negli Stati Uniti.