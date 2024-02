Fedele: “Quest’annata è un fallimento totale: mi auguro possa servire ad evitare certi errori. Kvara e Osimhen non li sostituirei mai”

Enrico Fedele parla a Forza Napoli Sempre: “Il Napoli è vittima delle sue carenze: è un’annta balorda, dove tutti hanno sbagliato. Non escludo nessuno. C’è bisogno di questo bagno di umiltà perché qualcuno pensava di aver inventato il calcio. Il fallimento è totale: si può sbagliare un’annata, ma bisogna ripartire. Sarà fondamentale capire gli errori ed evitare di ripeterli in futuro, è necessario avere gente che sa di calcio. L’imprenditore continui a fare l’imprenditore. Bisogna ammettere gli errori e ripartire. Modric? Parliamo di un fuoriclasse, ieri è entrato a 13 milioni dalla fine: ha sempre fame e ha voglia di essere protagonista. Kvaratskhelia? Lo farei sempre giocare, non sostituirei mai né Kvara, né Osimhen. Meret? Ha ottime doti da un punto di vista tecnico, non sarebbe il mio portiere ideale perché non comanda. Potrebbe dare una mano guidando i difensori nelle marcature preventive”.



Orrico: “Il Napoli doveva prendere una prima scelta in panchina dopo l’addio di Spalletti. De Laurentiis ha confuso il calcio con il cinema”

Corrado Orrico parla a Marte Sport Live: “Il Napoli ha già cambiato tre allenatori. Bisognava prendere delle prime scelte dopo aver perso Spalletti che tra i migliori al mondo. Era un’eredità pesante. Io chiamo Luciano lo sciamano. I calciatori sono gli stessi, ma sono inclini alla non fatica e alla presunzione. Sarebbe servita una guida forte. De Laurentiis? Ha tanti meriti per quello che è diventato il Napoli, ma ha confuso Hollywood con il Maradona. L’ambiente del cinema non è come quello del calcio. Il presidente del Napoli si è sempre scagliato contro le prime donne, ci sono stati tanti ritiri, mancati rinnovi dei contratti e cattiverie che funzionano poco in questo mondo. Il Napoli di Spalletti era altro, aveva dei valori autentici. Calzona mi convince di più rispetto a Garcia e Mazzarri”.



Bruscolotti: “Il Napoli è bloccato dal punto di vista mentale. Il gol di Luvumbo è assurdo: non si può far rimbalzare la palla”

Giuseppe Bruscolotti parla a Marte Sport Live: “Il Napoli è bloccato dal punto di vista mentale. Abbiamo avuto qualche occasione contro il Cagliari che non è stata sfruttata. Non so se ci sia stato egoismo o distrazione, ma c’erano i compagni liberi che andavano serviti per firmare il raddoppio. Se sei sereno, puoi servire l’uomo libero. Il gol subito è clamoroso. Non si può far rimbalzare la palla, è assurdo quanto sia accaduto”.



Soviero: “Servirebbe una presa di coscienza da parte dei calciatori al terzo allenatore. Non c’è un gruppo omogeneo”

Salvatore Soviero parla a Marte Sport Live: “I cambi di allenatore hanno influito tanto. Non c’è una presa di coscienza da parte dei giocatori, evidentemente manca un po’ di amor proprio. Serve sangue nelle vene. I veri calciatori si vedono proprio in questi momenti. Il Napoli non ha un leader che possa trascinare gli altri in una situazione complicata. Adesso non ci sono energie nervose. Siamo al terzo esonero, adesso la squadra dovrebbe reagire e questo non l’ho visto. In momenti di crisi, si sono concesse pure delle cose ai calciatori e non va bene. Non c’è un gruppo omogeneo e quindi ci sono delle falle”.



Ametrano: “L’annata del Napoli è davvero complicata: la partita di Cagliari è l’esempio perfetto. Col Sassuolo serve altro”

Raffaele Ametrano parla a Marte Sport Live: “Il momento del Napoli dipende da vari fattori. La partita di Cagliari è la perfetta cartina di tornasole: gli azzurri hanno due grandi occasioni per chiudere i conti e poi subiscono il pareggio nel finale. E’ proprio un’annata difficile e particolare. Il gol subito è balordo. Ho giocato con Bigica nell’under 21, lo vedremo domani al debutto in serie A. Il Napoli sta reagendo e i problemi non si risolvono in una sola partita. Calzona sta cercando nuovi equilibri, domani è davvero fondamentale. E’ un’occasione unica per vincere e provare a rialzarsi. Il Sassuolo è in difficoltà”.



Bucchi: “Il Napoli difficilmente migliorerà in campionato: io farei all-in sulla Champions League”

Christian Bucchi parla a Marte Sport Live: “Il Napoli sta vivendo un momento particolare. Questa squadra gioca a singhiozzo e non riesce ad avere continuità. Ci sono sprazzi di vero Napoli e tanti momenti in cui il livello si abbassa. Personalmente non sono ottimista sulle possibilità di ripresa. A questo punto della stagione bisognerebbe trovare delle motivazioni e per questo motivo il Napoli potrebbe puntare sulla Champions League, ma ripeto adesso vedo una squadra che fa troppo poco per ambire ad una rimonta o vincere partite importanti in campionati. La Champions dà stimoli diversi e io farei all-in su questa competizione. La stagione del Napoli assomiglia molto a quella del Milan che poi ha fatto benissimo in Champions”.



Marchetti: “Il Napoli deve puntare comunque all’Europa, sarebbe un enorme passo indietro. Kvara? Il rinnovo andava fatto prima”

Luca Marchetti parla a Marte Sport Live: “L’obiettivo del Napoli deve essere un posto in una competizione quale essa sia, perchè sarebbe un enorme passo indietro non qualificarsi per nessuna coppa. La Champions è oggettivamente difficile, l’Europa League è ancora possibile. De Laurentiis ha grandi meriti per aver costruito un Napoli sempre competitivo, e qualche volta vincente, e ci ha messo diversi anni per raggiungere un certo livello. Purtroppo ci vuole poco per cadere giù e rovinare tutto, ma sbagliare è comunque umano e il presidente ha provato a porre rimedi. Il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia doveva essere fatto prima, le dichiarazioni dell’agente non so se siano inopportune. Di certo Kvara meritava il rinnovo con adeguamento. De Laurentiis ha ragione, in linea di massima, a sostenere che con un contratto lungo non c’era necessità di rinnovare, ma nel calcio, si sa, occorre anche riconoscere i meriti e sarebbe naturale lamentarsi per un ingaggio inferiore a molti compagni. Inoltre un contratto rinnovato avrebbe consentito, o consentirà se si troverà l’intesa, di avere maggiore forza contrattuale per respingere le eventuali offerte. Pioli come futuro allenatore del Napoli? Lo vedrei bene, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, gestendo anche momenti difficili. Non ho notizie di un addio al Milan o di un approdo a Napoli, ma è una pista da seguire anche perchè credo che il club rossonero avrebbe dovuto o dovrebbe confermare un tecnico per la bontà del lavoro e non legare tutto ai risultati finali di una stagione”.