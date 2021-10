Continuano le cene, gli aperitivi e i dopo cena musicali animati & musicali (o viceversa) da Sandro Murru Kortezman. Sono eventi a metà tra ristorazione e discoteca, perfetti per mettere il sorriso a chiunque.

Giovedì 21 ottobre è all'Aperitore di Tre Archi (CA), per un evento che inizia ovviamente già all'ora dell'aperitivo e allunga decisamente il weekend.

Sabato 23 ottobre è invece a La Cena in Festa di Sa Pampada (Cagliari). Il sound è un mix di musica anni '80, '90, 2000 e successi di oggi. E' per un altro evento perfetto per godere ottimi piatti, buoni vini... e ottima musica.

Il nuovo singolo di Sandro Murru, Kortezman - "In the Sky", uscito qualche settimana fa su Molto Recordings, da poche ore ha anche un video coinvolgente che richiama le atmosfere anni '80 della canzone. "In the Sky" è la canzone perfetta per mettere il buonumore. Ha le sonorità tipiche della Italo-Dance di quel periodo, una melodia facile, ballabile e diverente. Anche il video serve allo scopo. Ragazze che ballano e/o fanno aerobica, Sandro Murru Kortezman che suona la canzone ovviamente al synth, effetti video d'annata che in realtà sembrano proiettare nel futuro...

Kortezman - In the Sky by Sandro Murru su Youtube

https://youtu.be/fkfO_5ewiOo