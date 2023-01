"Prima Lvx" è il nuovo singolo di Yozot uscito su YouTube.

Elegia poetica di Angelo Mattu in arte Yozot che utilizza il metro classico per eccellenza lo spondeo e il troncheo.

Lui che da anni scrive poesie in latino classico e italiano antico e le adatta al genere del Rap e della trap.

Ora supera ancora se stesso nello stile.

L'elegia parla della luce che padrona del mondo da forma alle cose e le rende ciò che noi vediamo ... tutto molto facile direte voi, ma no...

Yozot parla della personificazione della luce come entità a sé, che dà vita alle forme umane e terrestri illuminando la tenebra primordiale, lo spazio quindi trapela dagli interessi del poeta, e soprattutto la scienza che pervade i suoi versi in questo componimento assume un senso arcano e arcaico con il superbo latino classico che condisce il tutto.

In un atmosfera mitica e primordiale dove domina la "LVCERNA ROMANA" che si intravvede nel video simbolo della luce per eccellenza nel mondo classico, le forme assumono vigore come in un quadro di "Caravaggio" illuminate da una "PRIMA LVX" appunto che plasma le tenebre.

Yozot è un pittore di sensazioni che trapelano appunto in "prima lvx" e sinestesie varie e sempre fresche.

E molto altro in più.