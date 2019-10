Non vuole farsi mancare nulla Marc Marquez. Quindi, dopo aver consultato la sua bacheca dei record, si è accorto che sul circuito di Motegi non aveva mai conquistato la pole. "Come può essere?", si è detto. E allora, nonostante abbia già conquistato il mondiale della MotoGP per questa stagione, ecco che nelle qualifiche del GP del Giappone si è dato da fare per riempire anche quella casella... ovviamente riuscendovi.

La Honda di Marquez partirà così dal primo posto della griglia, dopo aver fatto registrare il tempo di 1:45.763, davanti alle due Yamaha del team Petronas, rispettivamente, di un sorprendente Franco Morbidelli e del solito Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT).

Stavolta, staccato di poco più di 3 decimi, Maverick Viñales si deve accontentare di aprire la seconda fila con a fianco Cal Crutchlow (LCR Honda) che pur passando dalla Q1 è riuscito comunque a centrare il quinto tempo di giornata, affiancato a sua volta dalla Pramac di Jack Miller.

Solo terza fila per le Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che hanno preceduto un'altra moto italiana, la Aprilia del team Gresini guidata da Aleix Espargaro. Sebbene siano state penalizzate sul "singolo giro", le Ducati, sia sul bagnato (in FP3) che successivamente sull'asciutto, hanno dimostrato di avere comunque un buon ritmo. Pertanto, se riusciranno a fare una buona partenza, in gara potranno dire la loro.

Con il decimo tempo, in quarta fila, troviamo l'altra Yamaha di Valentino Rossi, decimo davanti ai due piloti Suzuki, Alex Rins, qualificatosi tramite la Q1, e Joan Mir.

Partenza della gara, domenica alle 15:00 (ore 08:00 in Italia).