Lunedì 4 luglio a villa Domi si svolgerà il decennale del Premio La Fescina, una manifestazione che negli anni si è sempre contraddistinta per il suo parterre di ospiti, il coinvolgimento della stampa e delle realtà economiche.

Anche quest’anno come lo scorso anno (visibile su internet), l’evento si svolgerà a Villa Domi e il patron Domenico Kontessa , unitamente al direttore artistico Ugo Autuori, e’ lieto di ospitare per l’occasione l’attore Michele Placido, Le Cantanti Ivana Spagna e Anna Tatangelo, il rapper del momento V-Moster, il sempre virtuoso attore teatrale e non Gino rivieccio, La giornalista Rai Josephine Alessio di Rai news, il cantante ex vincitore di amici Marco carta.

L’evento sarà condotto da due volti Rai Beppe convertini e Carolina Rey.

Tra ospiti e premiati , vanno anche segnalati l’attrice conduttrice e top model internazionale Eleonora Pieroni , la consulente d’immagine Roberta Proietti, Gianfranco Coppola della Rai , Livio Beshir che ritira un premio per la trasmissione Star bene e l’attrice Vanessa Marini . La sigla di apertura sarà cantata da Michele Selillo e l’ospite musicale sarà Eden Loren.

Il Red carpet sarà alle 20.30 e la cena di galà con spettacolo a seguire alle 21.30,

Villa Domi. Ieri & Oggi

Su una delle colline dominanti il Golfo di Napoli, in un parco incantevole con presenze arboree di grande rilevanza botanica e dal suggestivo panorama, si erge Villa Domi, dimora settecentesca la cui costruzione fu commissionata dai Meuricoffre, operosa e potente famiglia svizzera di mecenati e banchieri, fondatrice della prima colonia elvetica dell’Italia meridionale.

La Villa, in cui aleggia l’antico splendore di un tempo, testimonia il passaggio di grandi artisti come Mozart, Celeste Coltellini e ancora Francesco Ierace che, con le sue opere ha impreziosito gran parte dei saloni e dei giardini ancora oggi meta di turisti alla ricerca di opere d’arte un po’ nascoste.

Villa Domi è perciò oggi destinata ad accogliere ricevimenti di grande prestigio, a cui sicuramente apporterà il fascino dell’indimenticabile.