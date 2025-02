Fiorentina-Inter, le probabili formazioni del recupero di Serie A

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodò, Richardson, Mandragora, Beltran; Gudmundsson; Kean. All. Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfires, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Taremi. All. Inzaghi





Il Milan supera la Roma e avanza in Coppa Italia

Il Milan batte la Roma 3-1 e vola in semifinale di Coppa Italia. Nella serata dell’atteso sbarco a San Siro di Gimenez, il protagonista è invece Abraham, a segno con una doppietta nel primo tempo. Ma quando Dovbik la riapre, Conceicao manda in campo il messicano e Joao Felix, e i due confezionano la rete della sicurezza. I rossoneri troveranno la vincente di Inter-Lazio.



Juventus, addio al veleno di Fagioli: “Grazie a Pirlo e Allegri”. Cita anche Agnelli, ma dimentica Motta

Nicolò Fagioli è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista della Juventus è stato l’acquisto delle ultime ore del mercato viola, che lo hanno strappato alla concorrenza del Marsiglia, chiudendo la trattativa sulla base di un prestito oneroso a 2,5 miloni con obbligo di riscatto a 13,5 miloni più 2,5 di bonus.

Fagioli, classe 2001, è entrato nelle giovanili della Juventus undici anni fa, andando in prestito solo nella stagione 2021/22 alla Cremonese. Il centrocampista ha affidato ai propri canali social il saluto ai bianconeri con una lunga lettera d’addio, ringraziando, in particolare i due tecnici Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri:



Manna: “La cessione di Kvara? Non ricattati, ma quasi”

“Ci tenevamo a precisare alcune dinamiche che possono sembrare non corrette o veritiere e che in questi giorni abbiamo letto”. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha aperto così la conferenza stampa nel centro tecnico di Castel Volturno. E poi ha spiegato le dinamiche che nell’ultimo mese hanno portato al divorzio da Kvaratskhelia: “Noi ringraziamo Kvara per ciò che ha fatto a Napoli, cos’ha dato alla città, abbiamo provato a sanare una situazione complicata a luglio, poi a novembre, dicembre, ma siamo stati costretti a cederlo in questa sessione perché ci siamo ritrovati, non dico ricattati, ma quasi”.

Manna nega che la cessione sia legata a problemi di bilancio. “Ho letto che serviva per risanare il mercato estivo, il bilancio, ma non è vero. Abbiamo trattato un rinnovo importante fino a 20 giorni prima, poi le dinamiche del mercato e la volontà del calciatore ci hanno portato a fare una cosa diversa. E’ andato via un giocatore importante, come dite voi, come diciamo tutti, è oggettivo, ma il Napoli ha provato a lavorare sul mercato per sostituirlo in maniera adeguata perché era probabilmente il miglior giocatore della squadra per status. Non siamo riusciti a concretizzare delle trattative perché a gennaio i parametri sono diversi ed è difficile che i calciatori quelli forti possano spostarsi ed alcuni valori non erano congrui alle nostre valutazioni ed ai parametri che il Napoli aveva, ha e avrà in futuro, soprattutto dei livelli salariali”.