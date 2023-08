La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova quest'oggi ha apertamente minacciato la Moldavia.

"Vorrei ... ufficialmente mettere in guardia Chisinau [la capitale della Moldavia, ndr] dal lasciarsi coinvolgere troppo nel sostegno all'Ucraina, poiché ciò non solo metterà a repentaglio la stabilità e la sicurezza nella regione, ma renderà la Moldavia complice dei crimini di guerra di Kiev", ha detto la diplomatica.

Zakharova ha sottolineato che, nonostante lo status neutrale sancito dalla Costituzione della Moldavia, l'Occidente "continua a trascinare attivamente" il Paese nel conflitto ucraino. "Abbiamo ripetutamente messo in guardia Chisinau sulle conseguenze disastrose di tali scelte", ha poi sottolineato. "Tutti i politici moldavi ragionevoli che hanno a cuore il futuro del loro Stato lanciano letteralmente l'allarme a questo riguardo. Tuttavia, le autorità moldave continuano a trascinare il paese nell'abisso, dove si trova già la vicina Ucraina", ha detto la portavoce.

Zakharova ha accusato la Moldavia di essere una "appendice logistica del regime di Kiev. Subito dopo l'inizio dell'operazione militare speciale, Chisinau ha iniziato le consegne su larga scala di diverse merci all'Ucraina: carburante, lubrificanti, medicinali, cibo. Allo stesso tempo, le informazioni su ciò che sta accadendo con la questione delle spedizioni militari consegnate attraverso il territorio della Moldavia non possono che destare preoccupazione", ha aggiunto. "Non è un caso che oggi, sotto la supervisione degli Stati Uniti e dell'UE, e a proprie spese, si sta svolgendo un lavoro attivo per migliorare le infrastrutture ferroviarie e stradali critiche della Moldavia. Gli americani valutano la fattibilità di far atterrare aerei di grosso tonnellaggio all'aeroporto di Chisinau", ha sottolineato Zakharova.

Inoltre, la portavoce di Lavrov ha anche attirato l'attenzione sul fatto che la Moldavia, come l'Ucraina, "utilizza pratiche totalitarie nella lotta contro gli oppositori politici del regime", dopo che il 18 agosto è entrata in vigore la legge contro la disinformazione... per contrastare la "propaganda russa".

La Zakharova ha sottolineato che le autorità moldave, "in flagrante violazione di tutti i loro obblighi internazionali nel campo della garanzia della libertà dei media, hanno già completamente oscurato dallo spazio informativo i media russi . Allo stesso tempo, le attività dei media filo-occidentali e ucraini in Moldavia, che manipolano liberamente l'opinione pubblica e impongono narrazioni palesemente anti-russe senza alcuna restrizione, non sono limitate in alcun modo", ha concluso il diplomatico.



Fonte: Tass