Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha recentemente introdotto una serie di linee guida sui colloqui e i rapporti intimi in carcere, segnando un momento decisivo nell'evoluzione della normativa penitenziaria italiana.

Queste nuove disposizioni, firmate dal capo del DAP, Lina Di Domenico, si propongono di garantire il diritto all'affettività per i detenuti, un aspetto fondamentale della dignità umana che, francamente, è stato spesso messo in secondo piano nelle prigioni italiane.

Secondo le nuove regole, i colloqui intimi saranno concessi in numero pari a quelli visivi, con una durata massima di due ore e riservati esclusivamente a coniugi o persone stabilmente conviventi con il detenuto. Ma attenzione: la struttura designata per questi incontri, una camera dotata di un letto e servizi igienici, non avrà la possibilità di essere chiusa dall'interno. Insomma, un ambiente dove l'intimità si mescola con la sorveglianza, un po' come un reality show carcerario dove il pubblico è sempre in agguato. Se non è un paradosso questo!

Questa scelta di mantenere le porte aperte durante gli incontri solleva interrogativi non da poco sulla sicurezza e sulla privacy. In un contesto in cui l'intimità è già limitata, come è possibile garantire un reale momento di connessione umana? È evidente che il carcere è un luogo dove il bisogno di affetto e intimità si fa sentire in modo amplificato. La privazione della libertà e l'isolamento possono spingere i detenuti a cercare conforto e affetto in modi spesso poco ortodossi. E in effetti, episodi di rapporti sessuali tra detenuti, talvolta omosessuali, avvenuti in cella o durante i colloqui ufficiali, non sono rari. Ma ci si chiede: sono questi incontri realmente consensuali? O il contesto carcerario gioca un ruolo nell'influenzare la natura delle relazioni?