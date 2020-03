L'appello lanciato lunedì dall'assessore al Welfare Giulio Gallera è stato perentorio, quando ha chiesto agli over 65 di rimanere in casa per due o tre settimane.

Nella conferenza stampa tenuta a Milano, l'assessore lombardo dopo aver dato gli aggiornamenti in cifre dei contagi in regione, ha espressamente rivolto un appello a rimanere in casa a tutte le persone con più di 65 anni.

Appello ribadito anche martedì, in cui Gallera la chiesto alle "persone più anziane", "di ridurre gli spostamenti e le relazioni sociali essendo i soggetti più esposti alle complicazioni derivanti dal Coronavirus".