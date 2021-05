Il Bundeskartellamt, cioè l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in Germania, ha dichiarato di aver aperto un'inchiesta nei confronti di Amazon.

All'esame dell'Ufficio federale antitrust i meccanismi di controllo dei prezzi e le modalità con cui vengono gestiti i rapporti con i trader che operano sulla piattaforma.

Un portavoce di Amazon non ha rilasciato commenti sul procedimento in corso, salvo dichiarare che l'azienda ha offerto piena collaborazione a supporto dell'inchiesta.

Già in precedenza il Bundeskartellamt, che ultimamente il Governo tedesco ha investito di nuovi "poteri", in passato aveva già avuto modo di contestare ad Amazon alcune delle sue politiche, ottenendo miglioramenti per i venditori, come ha dichiarato il suo presidente, Andreas Mundt, alla BBC.