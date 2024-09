Il Vietnam ha selezionato il film campione d'incassi del "Capodanno lunare 2024" come candidato per la categoria Miglior Film Internazionale agli Oscar 2025. Si tratta del dramma romantico Peach Blossom, Pho and Piano diretto da Phi Tien Son.

TRAMA: Sullo sfondo della sanguinosa battaglia di Hanoi, una storia d'amore appassionata sfida le avversità della guerra, culminando in un emozionante ricongiungimento nell'ultimo giorno di combattimento.

Nella storia degli Oscar il Vietnam ha ottenuto 1 sola candidatura alla sua prima presentazione: era il 1994 quando fu nominato per Il profumo della papaya verde diretto da Tran Anh Hung.