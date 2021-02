Una formalità per la Roma l'incontro che l'ha vista superare per 3-1 i portoghesi dello Sporting Braga, permettendole l'accesso agli ottavi di Europa League. In pratica, ha fatto tutto la Roma.

Ad inaugurare le marcature è stato Dzeko al 23' del primo tempo. Il raddoppio è di Carles Perez al 30' della ripresa, dopo l'errore dal dischetto di tre minuti prima da parte di Lorenzo Pellegrini.

Il Braga ha accorciato le distanze al 43' grazie ad una autorete di Cristante, mentre è stato Borja Mayoral, al 46', a segnare l'ultima rete dell'incontro.

Il tecnico Paulo Fonseca ha commentato così la prova dei giallorossi.

“Abbiamo fatto una buona partita, in sicurezza. Abbiamo vinto, che era la cosa più importante. E abbiamo gestito i giocatori, in vista della prossima gara. Penso che abbiamo vinto bene”.“L’atteggiamento in queste situazioni: far giocare Ricky (Karsdorp, ndr) centrale di difesa non era facile, ma ha fatto molto bene. Anche Jordan (Veretout, ndr), che ha giocato fuori posizione. Mi piace quando i calciatori sostengono questi sacrifici per la squadra e fanno bene. Abbiamo avuto rispetto per una squadra forte, che ha qualità”.“Mi è piaciuto tanto Dzeko quanto Borja quando è entrato. Per la squadra, è importante avere questa competitività in questo ruolo. Hanno lavorato molto entrambi, sono soddisfatto di loro”.“La partita con il Milan? È molto importante, come lo sono tutte le partite. È la prossima, è la più importante contro una grandissima squadra, che sta bene. Ora quello che conta è recuperare i giocatori per preparare la sfida con il Milan”.





Crediti immagine: twitter.com/OfficialASRoma/status/1365065553065496576