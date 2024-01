Beppe Grillo ritorna a teatro con lo spettacolo “Io sono il peggiore”.

"Per me la fase successiva era il reddito incondizionato, che ti spetta solo perché sei vivo e sei nato, e poi ti crei il lavoro che vuoi fare e lavori quanto vuoi. … Abbiamo calcolato che dare a tutti 1.500 euro costerebbe 140 miliardi.

Dove li prendiamo? Una metà da pensioni e sussidi vari, l’altra metà da percentuali su dividendi e brevetti".

Sarà stata una battuta comica, dato che la matematica non è un'opinione,

Innanzitutto, 140 miliardi diviso 1.500 euro all'anno significa che i beneficiari sarebbero 93 milioni, ma gli italiani in età lavorativa sono solo 23 milioni. Da dove saltano gli altri 70 milioni di persone che Grillo e i suoi hanno “calcolato”?

Se invece fossero 1.500 euro al mese, i beneficiari sarebbero poco meno di 8 milioni. Ma tutti significa 'tutti tutti', come la mettiamo che i 15 milioni di persone che mancano ai conti di Beppe?

Soprattutto, la metà di 140 fa 70 milioni da decurtare dalle pensioni ed equivalgono al 20% di tutta la spesa pensionistica.

Ma Grillo lo sa che per chi si è pensionato dal 2012 parliamo di contributi versati dai lavoratori e non regalati ai lavoratori, oltre alle decine di migliaia di euro spese da chi ha anticipato di qualche anno sia con i riscatti sia con le varie 'opzioni', specie le donne?

Infine, le percentuali sui brevetti, ad esempio per i farmaci che per essere sviluppati richiedono investimenti nella ricerca che sono in pochi casi vengono ripagati. Oppure i dividendi che ripagano chi ha investito i propri risparmi direttamente in Borsa o indirettamente nei Fondi.

Siamo sicuri che sia un bene disincentivare la Ricerca in Italia e disincentivare il Risparmio che alimenta la Borsa italiana?

E siamo davvero sicuri che sia un bene farlo in attesa che i percettori di reddito si creino il lavoro che vorrebbero fare e soprattutto che vogliano lavorare almeno per quel che serve all'Italia per andare avanti?

In sala a godersi lo spettacolo, c'erano Giuseppe Conte, Roberto Fico e – soprattutto - il presidente dell’Inps Pasquale Tridico.

Che dite, dinanzi ai motti di spirito di Beppe Grillo sono scoppiati a ridere a crepapelle? Mica l'hanno preso sul serio?

Sarebbe interessante chiederglielo ...