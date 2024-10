Per la categoria Miglior film internazionale sono state inviate (per ora) 85 proposte ma è possibile che nella lista definitiva, che sarà pubblicata dall’Academy alla fine di questo mese, compaiano ancora altri Paesi che non hanno ancora ufficializzato la loro partecipazione.

Il processo di selezione è stato generalmente tranquillo, ma due casi hanno suscitato particolare scalpore. In India, l'esclusione del pluripremiato 'All We Imagine as Light' a favore di 'Laapataa Ladies' ha sollevato perplessità, con la commissione che ha motivato la scelta definendo il primo film "troppo europeo". In Grecia, invece, la sostituzione del comitato di selezione e le conseguenti proteste hanno messo in discussione la trasparenza della procedura.

Quest’anno però la vera sfida è prevedere la cinquina, perché sulla carta il grande favorito alla vittoria è la Francia con Emilia Perez che come The Zone of Interest lo scorso anno potrebbe conquistare la candidatura anche in altre categorie. Seguono Germania e Brasile. Più distanziati ma comunque in pole position per entrare nella cinquina finale Danimarca, Italia, Senegal e Irlanda.