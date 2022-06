Un brano pop che guarda al futuro con ottimismo.

Frammenti è un brano pop che guarda al passato con nostalgia, ma al tempo stesso il sound è spensierato, grazie anche alle sperimentazioni che uniscono vari generi come indie, rock e synth pop.

I ricordi di una coppia felice si susseguono uno dietro l'altro fino ad arrivare al presente e andando oltre, guardando con fiducia al futuro. I momenti belli e brutti fanno parte del nostro bagaglio di vita e ci indicano i prossimi passi da seguire, con l'idea di essere in un quadro più grande di quello che si percepisce nel presente.



Radiodate: 3 giugno 2022

Etichetta: Orangle Records

CONTATTI SOCIAL

BIO

RAVA, artista emergente di Roma, ha iniziato ad approcciarsi al mondo della musica all’età di quattordici anni, sperimentando da autodidatta svariati strumenti quali batteria, chitarra e basso. Ha avuto il ruolo di batterista per qualche anno in una band della quale era anche compositore e autore di ogni brano. Al periodo da batterista sussegue quello da solista, inizia a scrivere e comporre brani sempre più verso il genere indie/pop, dando vita ad un piccolo studio di registrazione casalingo e dedicandosi sempre più attentamente all’arrangiamento e alla realizzazione di un brano in ogni suo aspetto. Inizia così il suo percorso come producer: il suo studio inizia a popolarsi di numerosi giovani artisti provenienti principalmente della scena rap/trap; ciò gli permette di avvicinarsi a questo genere, cimentandosi nella realizzazione di beat e perfezionandosi nell’ambito della produzione. Rava continua a dare priorità alla propria musica, dando origine a brani dallo stile urban/pop, dei quali l’artista cura ogni aspetto.