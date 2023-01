La triste realtà è che la terra tutta è in profonda crisi, abbiamo fame e siccità, cambiamenti climatici e guerre, ricchezze sproporzionate e potere in mano a pochi… e in tutta questa triste realtà diamo ancora spazio a filosofi, teologi e opinionisti della domenica.

La gente non ha i soldi per vivere, non ha i soldi per curarsi, non ha il lavoro e cosa fanno gli umani? Filosofeggiano sul come vivere. A mio giudizio la filosofia e le chiacchiere non hanno mai dato da mangiare a nessuno e né tantomeno hanno spostato gli equilibri.

Invece di far chiacchiere, iniziamo a spostare davvero l’asse del mondo cercando scientificamente di trovare soluzioni ai cambiamenti climatici, alle malattie e alle pandemie, la filosofia e i pensieri di tanti stanno diventando solo squallidi cuscini e fredde coperte sulle quali perder tempo.

Sarebbe ora il momento di vedere le cose concrete non i pensieri astratti.

Non esiste giorno che non si apra con la Tv o la radio in cui il filosofo di turno vuol dare consigli, e magari è il più sfigato di tutti che ha suoi conflitti irrisolti.

Basta! Non voglio dire che la scienza è il tutto, ma basta con i consigli dei filosofi e dei pensatori, oggi bisogna dare a tutti risposte concrete ed efficaci, ragionare con scienza reale e non con sogni e agganci del passato.

Il degrado è generale, la gente si ammazza, si suicida, i giovani hanno come modello il grande fratello e l’isola dei famosi… penso che sia già sufficiente per permettere ancora a pensatori della domenica di filosofare.

Il mondo in cui viviamo è fatto di cose concrete, di fame e povertà, di cataclismi e malattie... diamo spazio alla scienza e a chi la fa e non ai pensatori, che magari possono trovare il loro posto nelle librerie o nei teatri.

La stessa informazione la smetta di bombardare la gente con opinioni e badi invece alle cose concrete, alle informazioni giuste e del momento e si pieghi un poco alla scienza quella vera, non quella dei sogni e delle fantasie... di romanzi, romanzetti e romanzieri ne abbiamo già troppi esempi, e non servono oggi a risolvere i gravi problemi dell'umanità ma solo a regalare falso e fumante "oppio".







